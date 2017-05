Incă o vulnerabilitate pentru președintele Werner Johannis!!

f

l-a propus ambasador in Danemarca peViitorul ambasador esteChestionat de ziaristii de lade ce cununia sa civila a fost oficiata chiar de primarul Klaus Iohannis intr-un nou sediu al Primariei,a spus:. Presa a mai consemnat ca a fost prima cununie civila oficiata de Iohannis in noul sediu.Tatal lui Mihai Gradinar,era cotat inin topul milionarilor Romaniei,A fost director general laiar in 2014 aparea ca membru in Consiliul de Administratie al, ambeleDar una dintre sursele averii este fabulosu complex turistic balnear(achizitionat pe mai nimicin 2006, dar, despre care insa Turnul Sfatului aveadar si o datorie de. La acel moment, Ilie Gradinar avea 25% din actiunile firmei Delta Construct SRL, era administrator special la, manager la SC Universal Business SA si la SC Tehnosib 100 SRL, si membru in CA al SA Piete Sibiu SA.pana in 2006, cand si-a dat demisia. Potrivit Romania Libera , el era considerat „trezorierul” neoficial al PSD.Potrivit unor surse locale consultate de HotNews.ro,Pe langa faptul ca acesta a condus ani de zile o companie aflata in subordinea consiliului local, Energie Termica SA,In presa au aparut numeroase informatii referitoare lasau din judet., desfiintata in 2012, s-a reprofilat in ultimii ani de activitate pe constructia de drumuri., a anunțat ,pe neasteptate,primarul Sibiului Klaus Johannis la sfarsitul lui 2012 , citat de presa locala., a spus la vremea respectiva Klaus Johannis.Dar „Ilie Gradinar,, a fost recuperatdiscret de Klaus Iohannis si l-a salvat dupa ce a plecat din PSD. Sunt legaturi foarte puternice intre cei doi.„, au declarat pentru HotNews.ro surse locale.