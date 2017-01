Încă un canadian în lotul ,,lupilor” : fundaşul Garrett Clarke

Noua achiziţie a echipei Corona Braşov Wolves, fundaşul canadian Garrett Clarke a fost prezentat mass -mediei, cu ocazia primului antrenament, la o zi după ce a ajuns la Braşov. Oficialii eschipei braşovene s-au referit şi la proximul meci al ,,lupilor”, cu HSC Miercurea Ciuc, care va avea loc în deplasare şi va conta pentru Campionatul Naţional

Martin Lacroix, antrenor Corona Braşov Wolves : ,,Sunt mulţumit ori de câte ori aducem jucători la echipă. Mă bucur că a venit Garrett Clarke, un fundaş puternic, tehnic, care a evoluat atât în SUA, cât şi în Canada. I-am urmărit evoluţiile şi consider că va aduce un plus defensivei noastre. Jucătorul cunoaşte Liga Mol, pentru că a jucat la Miskolci şi este la curent cu nivelul acestei competiţii şi cu echipele care o compun. Abia aştept să intre pe gheaţă, în meciurile noastre şi cred că acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în următorul meci, la Ciuc. Partidele cu Ciuc sunt mereu derby-uri, meciuri speciale, însă nu dorim să-i facem mai mari decât sunt jucătorii adversarei noastre. Eu nu consider că meciul de sâmbătă e o revanşă, după Cupa României, ci un meci important, o partidă specială, pe care avem şansa să o câştigăm. În acest moment, este foarte important să ne concentrăm asupra jocului nostru. Cred că arătăm bine şi va trebui să demonstrăm caracter şi determinare, aşa cum am făcut în ultimele trei meciuri, din Ungaria. În partida cu Ciuc, consider că este şi o problemă de mândrie ca să evoluăm la capacitate maximă, pentru a câştiga”

Garrett Clarke, fundaş Corona Braşov Wolves : ,,Este abia prima zi la Braşov. Am auzit multe lucruri frumoase despre oraş şi despre echipă. Sunt bucuros că am venit aici, este important că am jucat în Liga mol, pentru că am o idee despre multe echipe, ştiu ce pot şi cum joacă. Abia aştept să debutez într-un meci oficial cu echipa la care m-am transferat. Cred că fiecare meci trebuie luat separat, pentru a juca bine şi a obţine maxim, pentru a avea şanse de victorie, de fiecare dată. Trebuie să ne concentrăm pe fiecare dispută pe care o avem, atât în campionat, cât şi în Liga Mol”.

Emilian Cernica, preşedintele secţiei de hochei de la Corona Braşov : ,, Garrett Clarke are drept de joc şi în Campionatul Naţional şi în Liga Mol, aşa încât ar putea debuta în meciul de la Ciuc. Este un jucător polivalent, agresiv, de la care avem aşteptări mari. Aş vrea să mai punctez un aspect, legat de recentele meciuri ale noastre în Ungaria. Echipa noastră a jucat bine însă vreau să remarc prestaţia slabă a arbitrilor, la fel ca şi în România. Este clar că nivelul Ligii Mol, ca şi jocuri, este mult peste prestaţia arbitrilor şi tragem în acest fel un semnal de alarmă. Nu ştiu cine ne va arbitra în play-offul Ligii Mol, dar cred că ar fi bine să avem arbitri străini. Am avut mari probleme cu arbitrajul la Dunaujvaros, chiar dacă am câştigat. Puteam pierde acel meci, noroc cu golul în inferioritate, marcat de Gliga, când practic s-a tranşat meciul”.

Partida HSC Miercurea Ciuc – Corona Braşov Wolves, din Campionatul Naţional, se va disputa sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 18,30

Dorin Duşa