INcă un președinte de județ la DNA, l-au prins pe…Petrache, acest hrebenciuc al PNL

Preşedintele PNL Ilfov, Marian Petrache, a anunţat, vineri, după ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru luare de mită şi şantaj, că demisionează din funcţiile pe care le are în partid.

”D emisionez din funcţiile din partid: preşedinte al organizaţiei Ilfov şi secretar general interimar”, a anunţat Marian Petrache, el invocând faptul că acuzaţiile procurorilor îi afectează credibilitatea.

El a precizat că… nu va renunţa însă la postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov întrucât a fost ales ca membru al CJ Ilfov. Şeful Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, a fost audiat, vineri, la DNA, într-un dosar în care este acuzat de şantaj şi luare de mită. La ieşirea de la DNA,

Petrache a spus că este vorba de un denunţ al fostului primar din Jilava, Adrian Mladin, condamnat definitiv anul trecut la cinci ani şi zece luni de închisoare. Marian Petrache a mai spus că ar fi vorba de fapte care s-ar fi petrecut în urmă cu nouă ani. „Acum nouă ani l-am şantajat eu. Şi-a adus aminte…”, a spus Petrache, referindu-se la Adrian Mladin.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov a adăugat că nu are motive să se teamă de acest dosar. Potrivit unor surse liberale, Petrache intenţiona oricum să demisioneze din funcţia de secretar general al PNL din cauza unor probleme de sănătate…