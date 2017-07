Incidente la Universitatea de Vară din Tuşnad – o femeie atacată cu brutalitate de gărzile Fides

Huliganii lui OrbanViktor au agreasat un concetatean maghiar si o ziarista (tot unguroiaca!) de la Radio Tg.Mures !



Pe 22 iulie, în timpul discursului premierului maghiar, Viktor Orbán la asa-zisa Universitate de Vară şi Tabără Studenţească din Tuşnad, dintr-un grup de protestatari o femeie, cetatzean maghiar cu acte, a inceput sa protesteze vehement şi a tinut să-l fluiere pe, nimeni altul decat revizionistul xenofob Orban Viktor! Protestatara a fost atacată de câţiva bărbaţi, un fel de garzi de reprimare ale Fidesz, care purtau pălării verzi pentru a se recunoste intre ei… in Romania!. Astfel saraca femeie si cine o insotea, au fost evacuate… pe sus din apropiere tribunei, intr-o zona laterala.