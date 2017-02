Inconstiența in utilizarea numărul de urgență 112!!

Peste 14,6 milioane de apeluri au fost inregistrate anul trecut la numarul de urgenta 112, aproape 60% dintre ele fiind apeluri false , in timp ce in luna ianuarie a acestui an au existat aproape doua milioane de apeluri, din care peste 46% au fost false, a anuntat Serviciul de Telecomunicatii Speciale, potrivit News.ro. Institutia precizeaza ca din cele peste 6 milioane de apeluri reale inregistrate anul trecut, cele mai multe au fost transferate catre Ambulanta, respectiv peste 3,7 milioane.

Romania este insa printre statele Uniunii Europene cu cele mai bune performante in utilizarea numarului unic de urgenta 112, aflandu-se pe primele locuri in UE in ceea ce priveste informarea si educarea populatiei, arata Serviciul de Telecomunicatii Speciale, de Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112.

Statistica pe anul trecut realizata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale arata ca la numarul unic de urgenta 112 au fost primite si tratate 14.600.440 apeluri. Dintre acestea 8.552.087 (58,57%) au fost false si 6.048.353 (41,43%) reale. Cele mai multe au fost transferate catre Ambulanta – 3.781.205 (60,28%), Politie – 1.364.808 (21,76%), ISU-SMURD ¬ 933.62 (14,88%) si Jandarmerie ¬ 184.606 (2,94%).

Timpul mediu de raspuns al Centrului 112 este de 3,94 secunde si a fost inregistrat in cazul a 93,6% din totalul apelurilor, la care timpul de raspuns a fost sub 10 secunde, situandu-se la nivelul performantelor europene in materie.

In ceea ce priveste apelurile false, judetele Covasna, Mures si Gorj ocupa primele locuri ca procent din totalul apelurilor.

Pe luna ianuarie 2017, din totalul de 1.199.680 apeluri, 552.256 (46.03% ) au fost reale si 647.424 (53.97%) false.