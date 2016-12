Inghesuială in bisericile brașovene de Sfântul Ștefan

Credinciosi multi la slujba de praznuire a Sfantului Stefan, primul diacon si martir al Bisericii. Fie ca au sau nu in familie rude care poarta numele sfantului, brasovenii au venit la biserica, au aprins lumanari si s-au rugat pentru sanatate si mai multa pace

Cu aceasta ocazie au fost impartasiti si multi copii

Sfantul Stefan a fost condamnat la moarte in anul 33, de catre autoritatile iudaice. A deschis astfel drumul unui impresionant sir de martiri crestini, pedepsiti pentru credinta lor.

Sfantul Stefan a fost un aparator al credintei adevarate, a marturisit ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care S-a nascut, a murit, a inviat si S-a inaltat la ceruri pentru mantuirea noastra. Sfatul a fost insa acuzat de blasfemie iar evreii au cerut uciderea lui cu pietre, povesteste preot paroh Cosmin Cosorean de la Bisericuta de Lemn din Centrul Civic.

La finalul slujbei, credinciosii au fost anuntati ca in urmatoarea perioada, preotii vor merge cu Boboteaza.

Vifor Rotar