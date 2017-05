Ingrijorare europeana in legatura cu dependenta de pornografie la copii de 12-13 ani!

Un sondaj realizat de catre NSPCC ChildLine a concluzionat ca o zecime dintre copiii cu varste cuprinse intre 12 si 13 ani se tem ca sunt „dependenti” de pornografie. Cercetatorii au aflat ca unul din cinci, din cei aproape 700 de copii intervievati, a spus ca a vazut imagini pornografice care i-a socat sau care i-a suparat. Organizatia spune si faptul ca 12% dintre cei care au participat la sondaj au spus ca au participat sau au facut un videoclip explici t din punct de vedere sexual. Organizatia spune ca vizionarea pornografiei este „un lucru obisnuit al vietii de zi cu zi ” pentru multi dintre copiii care au sunat la linia ei telefonica de ajutor. Ca urmare a rezultatelor sondajului, ChildLine a lansat o campanie care are ca si scop cresterea constientizarii implicatiilor daunatoare ale supraexpunerii la pornografie, precum si consilierea tinerilor in aceasta privinta.

Un baiat cu varsta mai mica de 15 ani, a spus la ChildLine ca „se uita tot timpul la pornografie, iar o parte a materialelor pornografice sunt total agresive”. El a spus: „La inceput am crezut ca nu ma va afecta, dar recent am inceput sa privesc altfel fetele, iar acest lucru ma ingrijoreaza. ” „In viitor, as vrea sa ma casatoresc, dar imi este frica ca acest lucru nu se va intampla niciodata, daca voi continua sa ma gandesc la fete asa cum ma gandesc acum.” „

O fata, care are acum 17 ani, a spus la BBC ca a fost agresata sexual de catre prietenul ei, atunci cand amandoi aveau 12 ani. Ea a spus ca: „Pana la un anumit punct, el a crezut ca este ceva normal. ”Acum ma simt murdara, confuza, socata.”

„Pornografia nu este doar un videoclip de 10 minute – ea are consecinte.

”Campania initiata de ChildLine sub numele de Fight Against Porn Zombies (FAPZ) foloseste o serie de animatii pentru a scoate in evidenta implicatiile supraexpunerii la pornografie pentru baieti si fete.Animatiile contin informatii si sfaturi destinate ajutorarii tinerilor sa inteleaga efectele imitarii continutului pornografic in viata reala, cu scopul de a-i proteja si de a-i invata sa nu se expuna riscurilor. Dame Esther Rantzen , fondatorul ChildLine, spune: „Trebuie sa le vorbim tinerilor,cu inteligenta, despre sex, iubire, respect si consimtamant, doar cand simtim ca sunt pregatiti pentru asta.

” Peter Liver, directorul ChildLine, a spus ca este important sa se vorbeasca deschis despre aceasta problema. „Astazi, copiii de toate varstele au foarte usor acces la o gama larga de pornografie”.

„Daca noua, ca si societate, ne este jena sa vorbim despre aceasta problema, atunci gresim fata de miile de tineri pe care ea ii afecteaza.”; „ Noi stim de la tinerii care contacteaza ChildLine ca, vizionarea pornografiei este o parte a vietii de zi cu zi, iar sondajul nostru arata ca unul din cinci copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 13 ani crede ca a te uita la pornografie este un comportament normal.” „ Ei au spus la ChildLine ca vizionarea pornografiei ii face sa se simta depresivi, le cauzeaza probleme privind imaginea despre trup, si ii face sa se simta presati sa se angajeze in acte sexuale pentru care nu sunt pregatiti. ” si considera ca binevenita initiativa anuntata despre planurile de a vorbi copiilor de 11 ani despre viol si consimtamant sexual, ca parte a educatiei personale, sociale si de sanatate (PSHE) din scoli. El a mai spus ca: „In mod evident, campania noastra este complementara acestei propuneri. Trebuie ca, in intreaga societate, sa eliminam jena si rusinea care exista in legatura cu discutarea despre pornografie – aceasta este cauza pentru care lansam aceasta activitate si ii ajutam pe tineri sa faca alegeri in cunostinta de cauza.” Dame Esther Rantzen, fondatorul ChildLine, a spus ca a fost socant faptul ca copiii de 11 ani s-au adresat liniei de ajutor in legatura cu pornografia.care a adaugat:„ Tinerii se indreapta catre Internet pentru a invata despre sex si despre relatii.. Stim ca se impiedica frecvent de pornografie, adesea fara intentie, si ca ne spun foarte clar ca acest lucru are un efect daunator si suparator asupra lor. Fetele, de exemplu, au spus ca simt ca trebuie sa arate si sa se comporte ca o starleta porno pentru a fi placute de baieti.” Dame Esther a ținut sa precizeze ca imbunatatirea educatiei este vitala.: „Trebuie neaparat sa vorbim cu tinerii despre sex, iubire, respect si consimtamant, imediat ce simtim ca sunt pregatiti pentru asta, pentru a ne asigura ca isi vor forma o perspectiva potrivita intre relatiile din viata reala si lumea imaginara a pornografiei.” (Articol de .)