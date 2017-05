Întăriri masive : Corona a transferat patru jucătoare de lot național, iar altele sunt pe drum ; la Brașov a ajuns și noul antrenor principal, Costică Buceschi

Eveniment de mare însemnătate, care poate relansa handbalul feminin brașovean : noul antrenor al echipei Corona, Costică Buceschi, a fost prezentat joi oficial, alături de handbalistele care au ajuns până acum la Brașov, jucătoare de echipă națională! Până acum, au ajuns la Corona, Eliza Buceschi, Bianca Tiron și Timea Tătar, de la Dunărea Brăila, și Teodora Bloj, de la HC Zalău. Președintele ASC Corona Brașov, Liviu Dragomir, a precizat că încă două jucătoare au mai semnat cu echipa brașoveană : Cynthia Tomescu și Andreea Chirichuță. În plus, în vederile clubului brașovean sunt și alte handbaliste, una dintre ele fiind Oana Chirilă, de la Bistrița, cu care discuțiile sunt avansate. Alături de noul antrenor și de jucătoarele proaspăt transferate, a fost prezentat și noul director sportiv la secția de handbal, Cosmin Sălăjan, fost la Universitatea Cluj.

Altă noutate, pregătită de oficialii secției de handbal de la Corona, va fi înscrierea unei echipe în Divizia A, eșalonul doi al handbalului feminin românesc, la care vor evolua tinerele handbaliste ale clubului brașovean și alte jucătoate din lotul echipei mari. Antrenor la această echipă de liga a doua va fi antrenorul secund al echipei mari, o persoană care a mai lucrat cu Buceschi

Costică Buceschi, antrenor principal: ,,Anul trecut am semnat prelungirea la Brăila în aceeaşi zi, iar în acest an, tot azi, de ziua mea de naştere, sunt prezentat oficial la Braşov. Va începe un nou ciclu şi sperăm ca rezultatele să fie mai bune decât până acum, de aceea am adus şi jucătoarele pe care aveţi azi în faţa dumneavoastră, care sunt jucătoare de echipă naţională sau jucătoare cu o evoluţie foarte bună în Liga Naţională în sezonul care s-a încheiat. Avem şi o jucătoare medaliată printre noi azi, pe Teodora Bloj, ceea ce înseamnă că nivelul performanţei poate fi unul ridicat. Vor mai apărea jucătoare pe parcurs va fi Cynthia Tomescu, care este şi ea în vederile echipei naţionale, la fel şi Andreea Chiricuţă care este o jucătoare din lotul naţional. Vom încerca să aducem şi alte jucătoare cu experienţă, care au jucat la un nivel foarte înalt sau care ştiu ce înseamnă performanţa şi în funcţie de ce se va întâmpla în campionat, în sezonul viitor- pentru că s-ar putea să se revină la sistemul cu plă-off şi plă-out, vom încerca să facem ca numărul de jucătoare din lor să fie la 14 – 16 senioare. Lângă ele, la Corona se află şi un grup de junioare foarte bune, care vor face pasul la senioare şi sperăm ca unele dintre ele, pe parcurs să intre în echipa mare. Trebuie să avem răbdare, şi noi cu ele şi ele cu noi, să aveţi şi voi răbdare, pentru că nu vom putea, chiar din prima săptmână să facem lucruri extraodinare. Lucrul ăsta se va întâmpla dacă vom avea linişte şi continuitate. Am un contract pe 2 ani şi eu şi jucătoarele de aici, şi vom încerca să facem această maşină de handbal să meargă. Vom vedea ce trebuie făcut şi din punct de vedere al jucătoarelor, pentru că îmi doresc ca în fiecare an să fac mai mult, şi eu şi jucătoarele să ne autodepăşim. Sunt mulţumit de ceea ce au făcut alţii înaintea noastră aici, sunt oameni care au adus medalii la Braşov şi pe mine lucrul ăsta mă stimulează să ajung şi eu la nivelul lor şi să încercăm ca într-un an doi să punem probleme CSM-ului în camionat şi să ajungem, în cupele europene, unde să fim o echipă competitivă şi să aducem cât mai multă faimă oraşului”

Teodora Bloj : ,,Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, este onoare pentru mine, fiindcă mi-a placut mereu Braşovul, ca echipă şi ca oraş, iar când eram mai mică, Rulmentul era una dintre echipele pe care le urmăream. Mi-a plăcut foarte mult proiectul pe care mi l-a propus Corona şi am vrut foarte mult să lucrez cu domnul Buceschi. M-am întors de doi ani în România şi mi-a plăcut foarte mult de dânsul, ca antrenor, a avut rezultate foarte bune şi sper să le avem şi acum, împreună, astel încât să aducem Braşovul înapoi, acolo unde a fost odată”

Eliza Buceschi : ,,Sunt optimistă şi încrezătoare în ceea ce priveşte perioada pe care o voi petrece la Braşov. Eu am mai avut, de altfel, o intenţie de a veni aici în urmă cu mult timp şi mi-a plăcut mereu ideea. Am urmărit meciurile echipei de pe vremea când se numea Rulmentul şi câştiga cupe europene. Sunt foarte bucuroasă că am venit aici şi sper şi cred că rezultatele vor veni”