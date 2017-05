Internet wireless gratis în piețe, parcuri, spitale din România și celelalte state UE!

Vicepresedintele CE responsabil cu piata unica digitala, Andrus Ansip, a spus ca initiativa WiFi4EU va imbunatati in special conectivitatea acolo unde accesul la internet este limitat. „WiFi4EU este un prim pas binevenit, dar este nevoie de mult mai mult pentru a realiza conectivitate de mare viteza pe intreg teritoriul UE – cum ar fi imbunatatirea coordonarii la nivel european a spectrului si stimularea investitiilor in retelele de capaciate mare, de care Europa are nevoie”, a spus Ansip. Acordul politic include un angajament al celor trei institutii decidente in UE, de a garanta ca o suma totala de 120 de milioane de euro va fi alocata pentru a finanta echipamentul pentru servicii gratuite Wi-Fi in 6.000 – 8.000 de localitati din toate statele membre. Sursele specifice ale finantarii vor fi finalizate in cadrul discutiilor legislative actuale privind revizuirea actualului cadru financiar multianual al UE.

In practica, autoritatile publice locale (municipalitati sau grupuri de municipalitati) care doresc sa ofere Wi-Fi in zone in care nu exista inca o oferta publica sau privata similara vor putea solicita finantare printr-un proces simplu si non-birocratic, mai promite CE.O subventie alocata sub forma de vouchere va fi utilizata pentru achizitionarea si instalarea echipamentului de ultima ora, adica puncte locale de acces fara fir, in timp ce autoritatea publica va acoperi costurile de functionare ale conexiunii in sine.

Anuntata de presedintele Juncker, in septembrie 2016, initiativa WiFi4EU face parte din revizuirea ambitioasa a normelor UE in domeniul telecomunicatiilor, care include noi masuri pentru a raspunde nevoilor de conectivitate din ce in ce mai mari ale cetatenilor europeni si pentru a stimula competitivitatea Europei.