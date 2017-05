Interviu ministrul Marius Dunca – cum se poate debloca finanţarea sportului?

La sfârșitul săptămânii trecute, invitat la Apel Matinal, ministrul Tineretului şi Sportului, brșoveanul Marius Dunca a încercat să explice cum se poate debloca finanţarea sportului și ce soluții are in vedere pentru a fi promovate in perioada urmatoare.

Realizator: Ministerul Tineretului şi Sportului vrea să creeze un program al egalităţii de şanse pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate.

Acesta prevede susţinerea a 200 de minori cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani care se pregătesc să părăsească centrele de plasament.

Pe de altă parte, 6.000 de studenţi vor beneficia de tabere în acest sezon estival, iar din cele 160 de centre de agrement doar 68 sunt funcţionale.

Este motivul pentru care Ministerul Tineretului ia în calcul varianta descentralizării, adică centrele de agrement nefuncţionale să treacă în administrarea primăriilor sau a consiliilor locale.

Reporter: Bună dimineaţa! Sunteţi în actuala funcţie de câteva luni. Ştiu că aţi avut o perioadă foarte încărcată. Ce proiecte de acte normative aţi iniţiat până în prezent?

Marius Dunca: Bună dimineaţa! Avem în primul rând legea tineretului, care până în 2 mai trebuia toată lumea să vină cu propuneri şi observaţii, după care o să facem în luna aceasta o dezbatere publică, şi această lege a tineretului trebuie să o facă ei, tinerii, nu să le facem noi această lege, pentru că noi trebuie să venim în sprijinul problemelor pe care le au tinerii şi trebuie să conştientizăm că aceste probleme, dacă nu le rezolvăm acum, în viitor vor genera, la rândul lor, alte probleme.

Şi esenţa este să ne implicăm acum, în prezent, pentru că vom fi responsabili de viitor. Şi mai avem, extrem de importantă, partea de sport, deblocarea finanţării din partea primăriilor şi a consiliilor judeţene a structurii sportive şi a sportului, că uitaţi ce se întâmplă, la Ploieşti nu mai avem sport, la Timiş nu mai avem, la Iaşi nu mai semnează nimeni, la Craiova.

Toţi primarii, toţi ordonatorii principali de credite nu mai semnează finanţarea sportului.

Şi, din punctul acesta de vedere, avem o ordonanţă de urgenţă, am luat avizul de la toate ministerele, inclusiv la Ministerul Finanţelor, aştept avizul de la Ministerul Justiţiei, cu observaţii, şi îmi doresc ca într-o săptămână, două, să ieşim cu o ordonanţă de urgenţă şi să spunem că am reuşit în prima fază să deblocăm o parte din finanţarea sportului, după care trebuie să lucrăm la legea sponsorizării, legea sponsorizării făcută tot de mediul de afaceri, după care în colaborare şi în comunicare cu aparatul de specialişti ai ministerelor.

Reporter: Legea sponsorizării pe ce?

Marius Dunca: A activităţilor sportive. După care facem legea sportului, după ce oferim ramurilor sportive, oferim sportului cum se poate finanţa, după care facem o lege a sportului, unde prioritizăm federaţiile şi în primul rând federaţiile şi ramurile sportive care ne-au redat nouă demnitatea şi mândria de a fi români şi e-au demonstrat şi au demonstrat lumii întregi că putem fi primii în lume.

Reporter: Aşadar, perspective mari. Aş vrea să ne întoarcem puţin în perioada actuală. Mai este puţin şi vine vara. Ce vreţi să întreprindeţi pentru tineri, pentru că aceştia, mai ales adolescenţii, vor să meargă în tabere?

Marius Dunca: În primul rând, 6.000 de studenţi vor beneficia de tabere. Fiind perioada aia de vară toată lumea vrea să se ducă pe litoral. Doar 10 – 15%, maxim 20%, îşi doresc să se ducă la munte. Din păcate, să spun, avem tabere funcţionale şi unele nefuncţionale, dacă vorbim de infrastructură. Mi-aş fi dorit să am un buget mai mare, să pot investi în tabere. Da, nu am venit să caut vinovaţi la minister. Unde avem tabere nu sunt funcţionale şi primăriile, consiliile judeţene au bani. Universităţile au bani să le finanţeze şi să le modernizeze, cu mare drag, facem printr-o hotărâre de guvern şi le predăm acelor instituţii. Unde avem noi funcţionale, le păstrăm, le păstrează Ministerul Tineretului şi Sportului, să nu mai mergem pe principiul: lasă să avem noi, dar nu beneficiază nimeni. Şi sunt într-o stare de degradare chiar la nivelul solului, să spun aşa. Am rămas şi eu surprins plăcut că Ministerul Tineretului şi Sportului are un patrimoniu uriaş şi i-am solicitat Curţii de Conturi să îmi facă o analiză şi o radiografie clară, să avem tot ce înseamnă patrimoniu din ’90 până în 2016.

Reporter: La un moment dat, în perioada anterioară, erau foarte multe centre de agrement în toată ţara pentru tineri. Care este stadiul lor actual?

Marius Dunca: Aceste centre de agrement au un rol extrem de important. Noi avem direcţiile judeţene de tineret şi sport în fiecare judeţ, avem acolo personal, să spun, şi un centru unde putem discuta cu organizaţiile de tineret, organizaţiile de elevi, organizaţiile studenţeşti. Mai avem şi casele de cultură. Sunt 68 de centre care sunt funcţionale în momentul de faţă.

Reporter: Dintr-un număr total de?

Marius Dunca: De 160 de centre. Cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult spre generaţia tânără şi să înţelegem să formăm acele consilii consultative, dar să fie lucrative, la nivel de prefectură, la nivel de primărie, unde să intrăm într-o comunicare şi o dezbatere cu elevii, cu studenţii, cu generaţia tânără. Să nu uităm că un popor fără tineri este un popor fără viitor.

Reporter: Ce şanse sunt ca cele nefuncţionale să devină funcţionabile?

Marius Dunca: Merg şi pe principiul acesta de descentralizare. Unde nu poţi să investesc şi nu am bani eu MTS, să le dăm spre primării, spre consilii judeţene şi, evident, ei pot accesa mai uşor fondurile europene, ei pot investi mai uşor, pentru că au şi venituri proprii şi nu au aşa multe, noi avem 160, aşa dacă le dau la primării, primăria are doar un centru. Avem şanse mult mai mari să le facem, să le modernizăm şi să le aducem la un stadiu de 2017.

Reporter: Un parteneriat public-privat v-ar ajuta?

Marius Dunca: Evident, orice parteneriat ne-ar ajuta.

Sursa: www.romania-actualitati.ro