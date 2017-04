Interzis in Spania! HERBALIFE – o existenta ciudata

Va trebui sa prezint scuze stimatilor cititori pentru indemnul de a folosi produsele Herbalife, de a incerca prin acestea sa ajunga la sanatate.

Personal m-am lasat incantat sa fi gasit, in sfarsit, ceva ca sa-mi oblojesc cele dureroase. Si am si inceput tratamentul, caci suna frumos si ce spuneau consultantii, si ce se poate citi prin brosurile si pliantele Herbalife. Ba am putut chiar constata prin doua exemple efectul pozitiv al tratamentului Herbalife.

Insa zilele trecute am afla ceva – in legatura cu acest Herbalife – care a facut sa-mi cada inima in nadragi si sa intrerup tratamentul.

O persoana bine documentata si informata – inginer in industria alimentara – mi-a aratat ca aceste produse au si efecte benefice, cum tot asa de bine pot dauna anumitor persoane, mai ales acelor care au ficatul chiar si putin mai sensibil, ca sa nu spun mai mult.

Nu intru in amanunte de specialitate – multe nu le-am retinut nici eu – ci voi cauta sa prezint esenta.

Proteinele vegetale din produsele Herbalife hranesc in aceeasi masura si celulele tipice, dar si pe cele atipice – cele de cancer. Si celule atipice se gasesc, in stare latenta, in mai tot omul. Iar daca unul din posesorii de celule atipice se trateaza cu asemenea produse, are sanse sa se curete la sigur datorita cancerului pe care el insusi si-l declanseaza.

In acest sens televiziunea spaniola a prezentat, intr-o emisiune preluata de Antena 1, un material care arata de ce produsele Herbalife sunt oficial interzise in Spania, dupa ce nu au mai fost agreate in SUA.

Nu afirm rea-vointa din partea Herbalife, dar indemn la mare prudenta.

Dan Bota