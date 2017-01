Invitație specială- Expoziție de pictură de biserici la Galeria Kronart!

Din Biserica, in Galerie de arta. Mai multe panouri cu secvente pictate de sotii Condrea pe peretii lacasurilor de cult ortodoxe sunt gazduite intr-o expozitie intitulata Pictura bisericeasca. Primul eveniment al Galeriei nu a fost ales intamplator. 2017 a fost declarat de Patriarhia Romana anul picturii bisericesti

Din Biserica, in Galerie de arta. Mai multe panouri cu secvente pictate de sotii Condrea pe peretii lacasurilor de cult ortodoxe sunt gazduite intr-o expozitie intitulata Pictura bisericeasca. Primul eveniment al Galeriei nu a fost ales intamplator. 2017 a fost declarat de Patriarhia Romana anul picturii bisericesti.

Sotii Camelia si Condrea Toma sunt recunoscuti pentru munca pe care o fac de trei decenii, timp in care au pictat peste 25 de biserici. O munca grea, pe schela, la inaltime, care poate dura si patru ani pentru o suprafata de o mie de metri patrati.

Este nevoie de rabdare, de nadejde, de ruga, dar mai ales de har, caci munca aceasta nu o poate face oricine. Acum, sotii Toma lucreaza la pictarea parohiei din Tohanul Vechi II din Zarnesti, la care nadajduiesc sa incheie in acest an lucrarile.

O parte din frescele Bisericii sunt reproduse acum pe panouri intr-o expozitie ce inaugureaza sirul evenimentelor din acest an. Primul eveniment nu a fost ales intamplator avand in vedere ca Patriarhia Romana a declarat anul 2017 anul picturii bisericesti.

Vizitatorii vor putea vedea si un panou cu fotografii cu tatal pictorului Condrea Toma, caruia ii duce mai departe munca. Expozitia ramane deschisa vizitatorilor timp de o luna.

Vifor Rotar