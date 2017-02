Ioan Achiriloaie : ,,Sunt mândru că am terminat cu bine coborârea de la Kitzbühel şi Campionatul Mondial”

Schiorul Coronei, Ioan Valeriu Achiriloaie a reuşit o comportare foarte bună la Campionatul Mondial de schi alpin de la St.Moritz, din Elveţia, reuşind să se claseze în primii 50 de sportivi ai lumii la coborâre. Sportivul braşovean a intrat în competiţia de coborâre, pe poziţia 55 şi a reuşit să termine pe locul 46 cu timpul de 1:44:73, îmbunătăţindu-şi cu patru secunde timpul, faţă de Campionatul Mondial desfăşurat în urmă cu doi ani, în Statele Unite ale Americii. În prima probă, de Super G, Ioan Valeriu Achiriloaie a încheiat pe locul 42, intrând în concurs cu numărul 72.

La finalul concursului, Ioan Valeriu Achiriloaie a declarat că este fericit de felul în care a început anul 2017, unul în care are bifat, printre alte reuşite, un loc în primii 50 de coborâtori ai lumii. ,,Chiar pot spune că sunt bucuros. Am început anul 2017 într-un fel în care nici nu mă aşteptam, dar pe care mi-l doream, normal. După coborârea de la Kitzbühel, de care sunt mândru că am terminat-o, a venit acest Campionat Mondial, de la care în trecut aveam mari aşteptări, care iată că s-au realizat. Chiar mă gândeam că în urmă cu câţiva ani mi-am propus ca la această competiţie să scot mai serios capul în lume şi sunt fericit că am reuşit să fiu primul schior român care termină cursa de coborâre la cea mai mică distanţă de primul clasat. Nu e chiar uşor să fii între primii 50 de coborâtori din lume, iar bucuria mea este cu atât mai mare cu cât am reuşit să obţin acest lucru cu multe lipsuri faţă de cei din faţa mea. Nu a fost uşor, dar asta mă face şi ami mândru acum”, a spus schiorul braşovean, legitimat la Corona.

Sportivul Braşovului a spus că nu a avut deloc emoţii înaintea curselor, povestind că tocmai importanţa competiţiei îl motivează foarte tare. ,,Sincer, ştiu că poate pare ciudat, dar nu am avut deloc emoţii. Ştiu că de regulă, o mare competiţie poate să aducă şi trac, dar eu nu l-am simţit absolut deloc. Ba dimpotrivă, pot spune că în ultima vreme, de la cursă la cursă, sunt mai lipsit de emoţii. Cred că am ajuns într-un punct în care cu cât e mai importantă cursa, tocmai asta mă motivează fantastic de tare. Cumva, mă bucură acest lucru, dar sper să mă menţin în priză şi la cursele care nu au o importanţă atât de mare ca un Campionat Mondial, dar la care se câştigă puncte importante. Am încredere în mine că o să ştiu să rămân conectat şi o să îmi văd de ceea ce am de făcut. Îmi doresc să îmi îmbunătăţesc timpii şi implicit să urc. Sper să reuşesc acest lucru, pentru că mi-l doresc foarte tare„, a spus Ioan Valeriu Achiriloaie.

După mai multe concursuri în Europa, acolo unde a concurat pe pârtii celebre, pentru Ioan Achiriloaie urmează Campionatul Naţional, la Azuga, acolo unde vor fi prezenţi şi alţi sportivi de valoare, legitimaţi la clubul braşovean.

Dorin Duşa