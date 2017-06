Ipoteză terifiantă: Savantul Gheorghe Buzatu, eliminat de o agentura?

Concluzie stupida: „eliminat” de un agent KGB …ca e la moda! – in conditiile in care din textul mesajului rezulta ca si serviciile altui stat sau altor state ar fi avut motive serioase sa faca asa ceva. Ca sa nu mai spunem ca agenti „curati” – ai doar unuia sau altuia din state – nici nu prea mai exista pe la noi, cel putin de cand cu pregatirea „revolviuturii” din ’89. Agenti exista, fosgaie nestingheriti, chiar cocotati sus de tot , ca topor fara coada nu s-a vazut sa mai si taie…

Fie ca Dumnezeu sa aiba in paza sufletul nobil al Profesorului Buzatu!

Din ce în ce mai mult, în ultima perioadă circulă zvonul că istoricul Gheorghe Buzatu, decedat la 20 mai 2013, a fost ţinta unei posibile conspiraţii chiar …internaţionale, spre a fi redus la tăcere, pentru inflexibilitatea si convingerile sale exprimate în mod public, dar şi în lucrările sale ştiinţifice, care au deranjat cercuri de interese de la cel mai înalt nivel, privind Noua Ordine Mondială.