Istoria la persoana intai, in Piata Sfatului

Brasovenii si turistii care se vor plimba prin Piata Sfatului vor avea ocazia sa-i intalneasca pe Diaconul Coresi, Johannes Honterus, Michael Weiss si alte personaje istorice ale Brasovului.

Pentru proiectul „Istoria la persoana intai”, Muzeul Casa Muresenilor cauta pana atunci zece persoane care doresc sa intre in hainele si pielea celebrelor personaje.

In perioada 19 septembrie – 23 octombrie 2016, zece ghizi-personaje istorice vor interpreta, intr-o maniera personala, povestile de viata ale personalitatilor istorice marcante ale Brasovului vor indruma si ajuta turistii sa descopere o parte din istoria orasului.

Localnicii si turistii vor putea sa ii cunoasca indeaproape, sa le puna intrebari si de ce nu, chiar sa faca fotografii cu ei! Initiatorii proiectului promit ca ghizii-personaje istorice ii vor astepta pe brasoveni si pe turisti cu buna dispozitie, povesti si istorii locale.

Brasovenii aflalti in cautarea unei experiente inedite, carora le plac jocurile de roluri si care vorbesc o limba de circulatie internationala sunt asteptati sa se inscrie pentru a fi recrutati ca ghizi personaje in proiectul „Istoria la persona intai”

Proiectul „Istoria la persoana intai” este initiat si coordonat de Muzeul „Casa Muresenilor” si finantat de Primaria Brasov, in cadrul liniei de finantare Proiecte culturale pe anul 2006.

Vifor Rotar