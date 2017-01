Jandarmul american s-a comportat in Țările Arabe ca un polițai beat, nimerit aiurea in cea mai fierbinte intersecție a Planetei!

Administrația fostului Președinte merican Barack Obama a supraestimat urmările Primăverii arabe , așteptându-se ca democrația să prindă rădăcini în această regiune, a declarat directorul CIA, John Brennan, citat miercuri de agenția de presă iordaniană Petra, conform agerpres.ro

Chiar dacă oamenii din Orientul Mijlociu vor libertate individuală, „ conceptul american de democrație este ceva ce nu s-a înrădăcinat realmente in ,culturile și țările de aici” , a apreciat liderul Agenției centrale de informații a SUA într-un interviu difuzat marți seara de CNN . J.Brennan care a petrecut mulți ani în Orientul Mijlociu, a manifestat totodată rezerve față de perspectiva ca în zonă să prindă contur democrații de tip occidental. „Cred că la Washington, inclusiv pe alocuri în administrație, au existat niște așteptări extrem de nerealiste ca ‘Primăvara arabă’ să alunge regimurile autoritare și să conducă la înflorirea democrației, pentru că așa vor oamenii” , a spus șeful CIA.

El a mai subliniat că invazia din Irak din 2003 a fost „motivul alunecării în violență și vărsare de sânge în acea parte a lumii” și a apreciat că „istoria ar fi fost diferită” dacă SUA ar fi menținut o parte din forțe în Irak în loc să le retragă complet, în 2011.Brennan a precizat că, în opinia sa, decizia retragerii din Irak nu a stat la baza răspândirii violențelor sectare în această țară, dar a „contribuit” la instabilitatea care a încurajat dezvoltarea grupării teroriste Statul Islamic (SI) în zonă. „Pentru că noi nu am fost acolo și nu am putut antrena (forțele irakiene),nici nu am putut acorda consiliere și asistență”, a explicat directorul CIA, adăugând că, dacă SUA „ar fi știut atunci de ce este capabil ISIS , de o asemenea creștere explozivă în Irak și că va reuși apoi să se extindă în Siria, probabil că nu ar fi urmat același curs”. În ce privește criza din Siria, John Brennan a estimat că „ar fi putut conta” ca „diverși actori internaționali să acorde mai mult ajutor Armatei libere siriene ”, într-un moment în care… „ regimul sirian era mai vulnerabil ”. El a menționat însă că ar fi fost problematic și să se acorde sprijin militar mai devreme opoziției siriene, așa cum spun că ar fi trebuit făcut unii critici ai administrației Obama. „Să fi susținut orbește opoziția și să fi aruncat pur și simplu arme în Siria ar fi putut duce la o situație mai gravă decât avem azi”, a mai spus Brennan.fara a preciza daca exista…loc pentru mai rau!!„ Cred că la Washington, inclusiv pe alocuri în administrație, au existat niște așteptări extrem de nerealiste ca ‘Primăvara arabă’ să alunge regimurile autoritare și să conducă la înflorirea democrației,, a spus șeful CIA.

