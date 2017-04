Jocul Balena albastră! Autoritățile au lansat Campania „Stop joc! E viața ta!”

Jocul Balena albastră, o dementă atractie pentru tanara generatie, aduce in prim plan multa contradictie si chiar manipulare. Autoritatile puse in fata unui pericol real pentru adolescenti dar si in fata unei presiuni din partea societatii, au ales sa faca ceva si s-au pus in miscare incepand din capitala.

Campania „Stop joc! E viața ta!”

Primăria Capitalei și Ministerul Afacerilor Interne au lansat marți campania „Stop joc! E viața ta!”, care are ca scop informarea elevilor în legătură cu pericolele care se ascund în spatele jocurilor de pe internet.

Campania de conștientizare „Stop joc! E viața ta!” a fost deschisă la Școala nr. 164 din sectorul 6, de primarul general Gabriela Firea și ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

„Săptămâna trecută am primit mai multe informații cu privire la faptul că în mai multe școli din Capitală sunt suspectate câteva cazuri de elevi care au început să joace acest joc („Balena Albastră” — n.r.) sau care își doresc să îl joace, neștiind care sunt pericolele. Aveam alternativa să așteptăm cu mâinile în sân, să se întâmple o tragedie sau aveam responsabilitatea să participăm împreună la o campanie inițiată de Primăria Capitalei și susținută de Ministerul Afacerilor Interne pentru informarea elevilor din școli în legătură cu pericolele jocurilor de pe internet”, a precizat Gabriela Firea.

Ea a adăugat că este mult mai bine să previi decât, ulterior, să vii cu măsuri post-eveniment dramatic.

La rândul său, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a spus că au fost semnalate 54 de cazuri, însă în România nu sunt victime ale acestui joc („Balena Albastră” — n.r.), iar cercetările efectuate de polițiști nu au condus la o cauzalitate între joc și situațiile semnalate. Potrivit ministrului, au fost 54 de cazuri, sunt în cercetare opt dosare penale, însă Carmen Dan a subliniat că nu poate afirma cu certitudine că există o cauzalitate între joc și cazul băiețelului din Dâmbovița sau al elevilor de la Iași.



Realitatea din tara pare alta fata de ce vad autoritatile

Despre evenimentele din judetul nostru am relatat. Iata cateva exemple din tara.

„Sunt 54 de cazuri semnalate, polițiștii au făcut verificări pentru a stabili cauzalitatea între acest joc și situațiile semnalate, nu s-a putut stabili o astfel de legătură. Noi am încercat să tragem un semnal puternic de alarmă și să informăm. Polițiștii fac în continuare verificări cu toată atenția. Și pe parte de poliție vom desfășura aceste acțiuni de informare și prevenire”, a precizat Carmen Dan.

Sibiu – iata ce spun procurori: Adolescenta din Sibiu care a murit luna trecuta dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc juca Balena Albastra. Adolescenta in varsta de 15 ani din Sibiu care a cazut de pe acoperisul unui bloc din oras, la jumatatea lunii martie, juca „Balena Albastra”, iar decesul nu a fost un accident, au anuntat, miercuri, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, citati de News.ro. Adolescenta de 15 ani a murit, pe 15 martie, dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc cu 9 etaje din municipiul Sibiu, pe care se urcase impreuna cu niste prieteni.

Pana in prezent, toate variantele aparute in presa descriu jocul drept o camera de chat pe retelele sociale, astfel incat nu e clar la ce aplicatie se refera procurorii cand spun ca a fost descarcata pe telefonul mobil al adolescente.

„S-a retinut ca minora VDS a descarcat, pe telefonul sau mobil, jocul intitulat <Balena albastra> si a inceput a-l juca folosind pseudonimul <vovo_666>, avand mai multe postari pe Facebook si Instagram ce indica parcurgerea acestui joc, precum si unele imagini cu trimitere directa la acte de suicid. Avand in vedere toate aceste aspecte, s-a apreciat ca exista date si indicii temeinice ca decesul numitei VDS nu a fost unul accidental, ci un act de suicid determinat de persoane ramase neidentificate pana la acest moment ce ar fi putut recurge la constrangere morala in acest scop al determinarii sinuciderii, prin intermediul acestui joc <Balena albastra>, in cadrul caruia sarcina finala de indeplinit ar fi tocmai actul de sinucidere”, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Botoșani: elev din Darabani, victimă a jocului ‘Balena albastră’

Un elev în vârstă de 13 ani de la o școală din orașul Darabani a devenit victimă a jocului ‘Balena albastră’, a declarat, marți, într-o conferință de presă, șeful Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Gabriel Hârtie.

Potrivit acestuia, comportamentul copilului a atras atenția dirigintelui clasei, care, în urma unei discuții, a aflat despre implicarea elevului în respectivul joc de pe Internet.

‘L-au cooptat pe acel copil, după ce acesta, din curiozitate, a intrat pe site-ul Balena albastră și trebuia să răspundă la anumite provocări. L-a depistat profesorul diriginte, ca urmare a schimbării de comportament’, a precizat Hârtie.

El susține că elevul a primit anumite amenințări, fiind sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani.

‘Poliția a declanșat deja o anchetă pentru a da de urmele celor care se află în spatele calculatorului’, a adăugat inspectorul general școlar, menționând totodată că elevul a fost inclus într-un program de consiliere psihologică.

Contradictie intre specialisti si autoritati

Psihologul Mircea Miclea, director al Centrului de Psihologie Cognitivă Aplicată si fost ministru al Educatiei, critica prestatia presei si a politicienilor pe subiectul „Balena Albastra”. Miclea spune intr-un interviu pentru HotNews.ro: ”efectul campaniilor de presa si al celor politice este exact invers decat cel intentionat, argumentand ca cei care intra intr-un asemenea „joc” cauta in primul rand atentie.

Totusi, fata de evenimentele inregistrate, autoritatile sunt obligate sa faca ceva. Potrivit ministrului de Interne, polițiștii se vor întâlni, în perioada următoare, cu profesorii, cu elevii, cu asociațiile de părinți. „Le-am solicitat și prefecților ca fiecare în județul pe care îl reprezintă să desfășoare genul acesta de activități și să implice în aceste activități și inspectoratele școlare și asociațiile de părinți, dar și specialiștii în acest domeniu, mă refer aici inclusiv la ONG-urile care au desfășurat astfel de activități”, a menționat ministrul de Interne.

Vlad T.