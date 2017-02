„Jos mâinile de pe DNA!” Dar „jos”si mâinile președintelui Johannes!

Batalia pe recuperarea Justitiei este meciul direct al lui Iohannis cu zona politicului, in cazul de fata, PSD. In epoca Basescu, politicienii au cedat Justitia . Procurorii, altfel incolonati, au inceput sa construiasca cele mai dure dosare. Nume grele,in majoritate adversari ai fostului presedinte au facut coada la DNA, apoi in fata instantelor. Condamnarile nu au intarziat sa apara, partidul lui Liviu Dragnea ajungand sa fie vaduvit de lideri importanti. Procurorii devenisera o forta de temut in fata multora.

Basescu, expert in arta manipularii, i-a folosit din plin, anticoruptia devenind mai mult un mijloc de indepartare a rivalilor si a incomozilor.

In 2014, dupa prezidentiale, Iohannis a devenit beneficiarul, prin preluare, al acestei forte aceasta fiind de fapt, puterea lui Iohannis. PSD , ajuns la putere, inceraca o recuperare a Justitiei ramase in mainile celui care le-a declarat razboi inca din prima zi de dupa alegerile din decembrie.



Daca Dragnea nu ajunge la puscarie, cum va dormi Iohannis? Vorba lui Shakespeare…pe ruseste: „Eta daravela!” Mai are vreun sens declaratia de razboi facuta imediat dupa alegeri? Mai bine o ancheta zdravana, cat ar fi ea de urata, ca nu cumva presedintele sa ramana fara paine si cutit in maini. S-ar putea intampla asta? Da, dar numai daca procurorii ar realiza in ce hal sunt de manipulati.

Vin in cap de oboseala dupa audieri maraton si numai doua ore de somn. Au salarii marete, nimic de zis, dar mai au timp sa le cheltuie? Cred ca de multe ori simt si ei ca faptele anchetate nu stau chiar asa cum li s-o fi spus initial. Dar ce solutie au? E greu. Nervii presedintelui sunt intinsi la maximum cand vreun sfatuitor de taina i-o fi spus ca are toate sansele sa piarda DNA. Cei atenti la discursul lui au sesizat in ce contest a spus, abia mascandusi furia,: „Jos mainile de pe DNA!”.