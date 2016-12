Jucării, ornamente de Pom si multă, multă mancare!

Sunt cumparaturi pe care brasovenii trebuie sa le bifeze astazi pe lista de cumparaturi . Agitatia din magazine e in toi in acesta perioada cand multi brasoveni vor sa se asigure ca au tot ce le trebuie pentru zilele de Craciun

Sunt cumparaturi pe care brasovenii trebuie sa le bifeze astazi pe lista de cumparaturi . Agitatia din magazine e in toi in acesta perioada cand multi brasoveni vor sa se asigure ca au tot ce le trebuie pentru zilele de Craciun.

Dis de dimineata sau tarziu in noapte fiecare au incercat sa gaseasca perioada potrivita pentru a bifa tot ce si-au trecut pe liste. Cum Mos Craciun mai are doar doua zile pana ajunge si la Brasov forfota mare este la raionul de jucarii. Ajutoarele mosului au fost si ele in cautarea cadourilor perfecte.

Si la raioanele de decoratiuni de Craciun a fost mare agitatie. Doamnele au cautat cele mai potrivite globuri si ornamente astfel incat bradul de Craciun sa arate nemaipomenit. Daca unele au stit exact ce cauta, au fost si persoane care au petrecut zeci de minute in fata rafturilor pana a se putea hotari.

Odata scapati de grija cadourilor multi au ajuns la raionale cu mancare si bautura. Cum zilele acestea sunt speciale si masa de Craciun trebuie sa fie speciala. La mare cautare au fost carnea si preparatele din porc si, bineinteles, vinul rosu.

Aproape nici n-a mai contat valoarea bonului fiscal atunci cand stii ca ai scapat de grija cumparaturilor. Cei care n-au trecut pe la hipermarketuri o mai pot face pana astazi dupa amiaza, dupa care trebuie sa astepte pana luni pentru a mai achizitiona cate ceva.

Vifor Rotar