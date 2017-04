Jucătoarele Olimpiei CSU Braşov au fost felicitate la Consiliul Judeţean, pentru locul trei în campionat!

Festivitate deosebită, organizată joi, la Consiliul Judeţean Braşov. În prim plan au fost unele din componentele echipei de baschet Olimpia CSU Braşov, alături de antrenorii lor. Momentul a fost dedicate performanţelor echipei braşovene, respectiv, locul secund în Cupa României şi, îndeosebi, câştigarea medaliilor de bronz ale Ligii Naţionale. La eveniment au participat Dragoș Crăciun, președintele comisiei pentru sport și tineret din cadrul CJ Brașov, consilierii județeni Aurora Dragoman,Vasile Ungureanu, antrenorul principal Dan Calancea și antrenorul secund Nenad Marinkovic.

„Este un an deosebit pentru echipa noastră, un an care ne bucură pe toți. Am avut ocazia să merg la câteva meciuri, am trăit emoții cum rar mi-a fost dat să trăiesc și am fost fericit pentru victoriile fetelor noastre. Voi face în așa fel încât și pe viitor să-mi găsesc timpul necesar pentru a fi prezent la competițiile importante pe care le va desfășura echipa Olimpia CSU Brașov. Îmi doresc ca administrația județeană să fie foarte apropiată de sport și voi face tot ce-mi stă în putere pentru a-i ajuta pe copiii, juniorii și seniorii brașoveni să performeze în toate ramurile sportive”, a spus președintele CJ Brașov.

„A fost o ediție de campionat bună sau foarte bună, lăsăm s-o aprecieze specialiștii. Oricum, fetele noastre s-au autodepășit și în această ediție, la fel cum au făcut-o și în sezonul trecut. Sperăm în continuare să avem cel puțin aceeași susținere pe care am avut-o până acum din partea celor care decid destinele sportului brașovean”, a spus antrenorul Dan Calancea.

Baschetbalistele i-au mulţumit preşedintelui CJ şi i-au oferit un tricou cu autografele tuturor.

Dorin Duşa