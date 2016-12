Jucătorii de la FC Braşov primesc banii pe luna noiembrie, însă viitorul nu se ştie dacă va suna bine…

La final de an, jucătorii de la FC Braşov vor fi …cadorisiţi cu salariul pe luna noiembrie! Aceasta, datorită patronului Stelei, Gigi Becali, care a acceptat, la rugămintea antrenorului Cornel Ţălnar, sa elibereze o sumă în avans, circa 100 de mii de euro, din transferul lui Chipciu. Cu toate acestea, viitorul echipei este încă nesigur, chiar dacă administratorul judiciar şi stafful de conducere şi administrativ fac eforturi pentru ca echipa să-şi continue netulburată parcursul şi să-şi îndeplinească chiar şi obiectivul, acela de a reveni în prima ligă…Conducătorii fac eforturi, pentru a-l convinge pe Simon Maurer să reia sponsorizarea dar caută şi alte variante de finanţare. Asta, cu atât mai mult, cu cât antrenorul Ţălnar are nevoie de întăriri şi doreşte câteva transferuri. În plus, se doreşte plecarea în cel puţin un cantonament de pregătire peste hotare, în afara celui dedicate acumulărilor fizice, la munte, care va debuta imediat după reunirea lotului, preconizată la 10 ianuarie…

Dorin Duşa