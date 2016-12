Junii au colindat brașovenii în Piața Unirii

Colinde in Piata Unirii, la ceas de seara. Parinti, bunici, dar mai ales copii s-au strans in jurul bradului impodobit, unde au ascultat colindul Junilor si un scurt recital oferit de un grup de copii

Colinde in Piata Unirii, la ceas de seara. Parinti, bunici, dar mai ales copii s-au strans in jurul bradului impodobit, unde au ascultat colindul Junilor si un scurt recital oferit de un grup de copii

Junilor li s-au alaturat si brasovenii, care si-au unit si ei glasurile in colinde pe care la canta de cand se stiu pe strazile Scheiului.

Constantin Ganescu, vicepresedinte June Rosior, s-a declarat incantat ca brasovenii din Schei nu uita traditiile locului si au venit sa-i asculte, dar mai ales sa li se alature la colindat.

Cei mai bucurosi au fost copiii, care au avut si un motiv bun sa fie nerabdatori. Abia asteptau ca Mos Craciun, prezent si el, sa imparta darurile.

Este doar una din actiune inscrise in calendarul Junilor pentru sarbatorile de iarna.

Florin Aurelian Nistor, purtator de cuvant Uniunea Junilor din Scheii Brasovului si Brasovechi, spune ca junii se vor mai intalni de inca doua ori la Biserica Sfantul Nicolae din Schei pentru a celebra datinile din stramosi.

La final, Mosul a scos din sacul sau generos daruri pentru copiii prezenti in Piata Unirii.

Vifor Rotar