Junii şi-au pomenit de Florii înaintaşii trecuţi la cele veşnice

Potrivit tradiţiei, grupurile de Juni au mers la Biserică în amintirea celor trecuţi într-un pomelnic păstrat de la înfiinţarea fiecărui grup. După parastas şi împărţirea colivei, grupurile au mers la casele vătafilor, unde a avut loc o agapă pentru pomenirea „adormiţilor întru Domnul” din rândurile lor

Potrivit tradiţiei, grupurile de Juni au mers la Biserică în amintirea celor trecuţi într-un pomelnic păstrat de la înfiinţarea fiecărui grup. După parastas şi împărţirea colivei, grupurile au mers la casele vătafilor, unde a avut loc o agapă pentru pomenirea „adormiţilor întru Domnul” din rândurile lor.

Pentru Juni, Duminica Floriilor are o însemnătate în plus. Este momentul din an când îşi comemorează membrii şi rudele care nu mai sunt printre ei. Fiecare grup îşi pomeneşte toţi înaintaşii, de la înfiinţarea grupului, într-un anume lăcaş de cult.

Unii dintre Juni îşi îmbracă în această ocazie veşmintele tradiţionale.

La Biserica Sfântul Nicolae, Junii Dorobanţi, alături de cei Roşiori şi Curcani au adus, aşa cum cere tradiţia, coliva mare, colăcei şi vin, care au fost binecuvântate de preoţi.

Conform traditiei, in continuarea ceremoniei, au fost citite şi numele celor adormiţi.

Braşovenii care au fost la slujbă în Duminica Floriilor în Biserica Sfântul Nicolae au fost impresionaţi de ritual.

După împărţirea pomenii, Junii s-au strâns la casa vătafului, unde s-a ţinut masa de parastas.

Parastasul din Duminica Floriilor este a doua manifestare, după „ieșirea cu surla” de Buna Vestire, 25 martie, din ritualul junilor brașoveni, care reînvie o dată cu sosirea primăverii.

Vifor Rotar