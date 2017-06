Junioarele II de la Corona au terminat campionatul cu medalii de bronz

Echipa de junioare II de la clubul Corona a terminat sezonul competiţional 2016-2017 cu medalie! Echipa antrenată de Alin Bondar a câştigat weekendul trecut, la Odorhei, medalia de bronz, după ce a învins în finala mică LPS Slatina, cu 30-24 (17-13). Antrenorul echipei a declarat că este mulţumit de prestaţia echipei, care se datorează în primul rând unei pregătiri fizice foarte bune : ,,A fost un turneu echilibrat, cu multe rezultate strânse, în care am stat foarte bine în joc, iar asta se datorează unei pregătiri fizice foarte bune. Sunt foarte mulţumit de toată echipa şi de colaborarea cu echipa de junioare III, de la care, la acest turneu final, am avut două reprezentante, pe Rebeca Necula, născută în 2003 şi Raluca Rădoi, născută în 2003. Dacă nu picam cu CSM Bucureşti în semifinale, probabil că altul era rezultatul final pentru noi, însă aşa a fost să fie şi trebuie să fim mulţumiţi şi cu faptul că avem medalia de bronz. Eu sunt bucuros pentru că se vede clar o evoluţie la aceste jucătoare. Acum trei ani această echipă s-a clasat pe locul 12, acum doi ani, pe locul 7 iar în acest sezon a luat bronzul. Este important că am terminat sezonul cu medalie, mai ales că aceste fete meritau din plin acest lucru pentru că au muncit foarte bine pe tot parcursul anului”. În sezonul 2016-2017, clubul Corona a câştigat argintul la junioare I şi bronzul la junioare III.

D. D.