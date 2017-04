Juniorii de la FC Braşov joacă de Paşti, în Sicilia

Echipa de juniori (născuti în 2002) de la FC Braşov, antrenată de Ciprian Anghel şi Cătălin Voicu, participă, în aceste zile, la un turneu internaţional, care se desfăşoară în Sicilia, la Catania. ,,Torneo Internazionale Etna Sud”, organizat pe două categorii, Under 15 şi Under 17, adună la start mai multe formaţii, ale unor cluburi importante din sudul Italiei, precum Palermo, Crotone, Messina, Catania, dar şi din alte ţări ale Europei, precum Deportivo La Coruna (Spania) sau Ado Den Haag (Olanda).

Puştii lui Ciprian Anghel au fost repartizaţi în grupa C a competiţiei U15, alături de Pantanelli Sport şi o echipă italiană afiliată Academiei AC Milan.

Vineri şi sâmbătă se desfăşoară jocurile din grupe, iar duminică, în ziua de Paşti se disputa semifinalele, urmate luni, de finale.

