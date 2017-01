Kievul se teme de Donald Trump!

Alegerile din SUA, au băgat Kievul într-un șoc politic. Ministrul de Interne a retras imediat după alegeri un comentariu pe Facebook, în care-și bătuse joc de candidatul republicanilor . Donald Trump a fost ales, iar apropierea sa de președintele rus, Vladimir Putin, a însemnat și înseamnă un semn rău pentru Ucraina. Din acel moment teama este mare, că Trump și Putin vor decide soarta țării fără să țină cont de ucraineni . Nu numai că SUA își vor lua mâna protectoare de pe Ucraina, dar ar putea fi reduse și ajutoarele economice.

Viktor Pinciuk, un patron multimiliardar și oligarh care trage sfori politice importante la Kiev , a făcut primul pas. Pinciuk a făcut o analiză pentru Wall Street Journal,unde zice: Alegera lui Donald Trump în Statele Unite și răspândirea populismului în Europa silesc Ucraina la anumite ”compromisuri dureroase”. În consecință, spune acesta, Ucraina ar trebui să renunțe la aderarea la NATO, să redevină neutră, dar pe de altă parte să primească garanții de securitate. Și integrarea europeană ar trebui să mai aștepte, după părerea acestuia. Pentru regiunea Donbas, în război de patru ani, Pinciuk îi sugerează Ucrainei să renunțe la cerințe maximaliste și să accepte alegeri locale, chiar dacă acestea nu vor putea fi corecte din cauza prezenței armatei și a serviciilor secrete ruse. Ucraina ar trebui de asemenea să scoată peninsula Crimeea din discuție – peninsulă anexată de Rusia din martie 2014 – în toate negocierile viitoare cu Moscova. Iar după două decenii, poate Crimeea ar putea să se alipească din nou Ucrainei de bunăvoie, așa cum s-a întâmplat cu RDG, care s-a reunificat politic și economic cu Republica Federală.

Reacțiile la aceste comentarii au fost dure. Hanna Hopko, o deputată liberală independentă din Rada, parlamentul Ucrainei, unde este șefa comisiei de politică externă, a numit ”criminale” propunerile lui Pinciuk. ” Este o crimă să te joci cu integritatea teritorială a Ucrainei” .Și alți deputați sunt de părere că Pinciuk este… un trădător de țară, un om al Moscovei. Konstantin Eliseev, consultant apropiat al președintelui pe teme de politică externă, s-a pronunțat categoric împotriva stopării cursului euro-atlantic, împotriva oricărei renunțări la UE și NATO. Pentru că, spune acesta, ar fi ca o trădare la adresa ”suveranității și independenței” țării, ca ”o revenire la trecutul sovietic ”.

De același lucru se teme și Vasili Filipciuk și pledează așadar pentru o înțelegere cu Rusia. Directorul fundației din Kiev, „International Center For Policy Studies (ICPS) „, e de părere că Ucraina mai are doar puțin timp pentru a se implica activ în încheierea conflictului în est. ”Ucraina nu mai poate să se bazeze pe SUA pentru încheierea conflictului cu Rusia”; acest lucru este știut și de Rusia, care va încerca să ”acutizeze situația”. Filipciuk a postat un plan de nouă puncte, care cuprinde și renunțarea la aderarea la NATO. Dar dorește să mențină țelul de aderare la UE l a un moment dat. Pentru Crimeea, regiunea Donbas, din estul țării, își dorește drepturi regionale speciale, după retragerea tuturor soldaților ruși. ”De aceea am fost înjurat și numit trădător de neam”, povestește Filipciuk într-un interviu DW. Acesta ar fi fost chiar și amenințat cu moartea.