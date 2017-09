KLAUS WERNER JOHANNIS, COLONIZAREA ROMÂNIEI ȘI SUSȚINĂTORII EI, POSTACII # REZIST DE PE FACEBOOK!﻿

Colonizarea Romaniei a inceput in anul 1999, pentru a se indeplini „conditiile” de aderare la UE si NATO. Romania trebuia sa predea in totalitate controlul resurselor sale, strainilor!

1. Basescu (care era ministru al transporturilor), ca sef al Comisiei e negociere cu Banca Mondiala, numit de Isarescu (premier in acel moment) A SEMNAT in numele Romaniei, acordurileȘ

* P-SAL 1 („liberalizarea” preturilor la utilitati),

* P-SAL 2 („privatizarea” capitalului majoritar de stat),

* P-SAL 3 („privatizarea” sectorului bancar), acestea constituind CAUZA PRINCIPALA a falimentarii industriei, agriculturii si bancilor romanesti, prin eliminarea concurentei fata de corporatistii din UE si SUA.

2. Isărescu, Nastase, Tariceanu, Boc, Ponta, Ciolos AU VANDUT resursele minerale, energetice si naturale ale Romaniei in baza acestor acorduri P-SAL, paralel cu SUPRAFISCALIZAREA firmelor romanesti!

3. Din anul aderarii la aceste structuri (UE si NATO), Romania s-a angajat in timpul regimului Basescu (10 ani în care dezatrul a fost desăvârșit ) sa acorde (paralel cu suprafiscalizarea capitalului romanesc) facilitati fiscale investitiilor straine.

4. Guvernul Boc prin Codul Fiscal au scutit treptat de taxe si impozite, investitiile corporatiilor din UE, iar presedintele Basescu prin parteneriatul „strategic” cu SUA a scutit de taxe si impozite investitiile corporatiilor din SUA.

5. In contrapartida, s-a pus jugul fiscal pe firmele romanesti si pe persoanele fizice romane, deoarece NU ERA VOIE sa se atinga NICI UN GUVERN de corporatii, mass-media manipuland ca vom fi dati afara din UE au ne vor pleca investitorii straini daca vom colecta taxe si impozite de la acestia si sa fim multuimiti ca avem locuri de munca prin acesti „investitori”.

6. Statul roman necolectand aproape nimic de la corporatii a fost „nevoit” SA SE IMPRUMUTE, astfel Romania ajungand la peste 100 miliarde euro datorii suverane!

7. In perioada 2008-2016, corporatiile controleaza economia Romaniei in proportie de aproape 85% (fata de 50% cat era in 2007), dar ele contribuie la PIB cu nici 2% (recordul pe 2016 in „era Ciolos”)!

ACESTA ESTE ADEVARUL, postati acest material in cazul in care sunteti atacați de postacii noii ordini mondiale!

ACESTI POSTACI PLATITI (preponderant iohannisti, basisti, ciolosisti) fac lobby corporatiilor straine si incearca sa va convinga ERONAT ca va veti pierde locurile de munca si ca veti muri de foame daca guvernul va impozita si taxa multinationalele!

In Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia, intre anii 2012-2017, s-a trecut la regim fiscal echitabil pentru TOATE FIRMELE (autohtone si straine), nemaiaplicandu-se DISCRIMINARI FISCALE si NICI MACAR O SINGURA CORPORATIE nu a parasit tarile respective!

IN TOATE TARILE DIN UE, resursele minerale, energetic si naturale sunt CAPITAL MAJORITAR DE STAT si orice CORPORATIE STRAINA plateste ECHITABIL taxes ii impozite! In Romania, DE CE, NU?

Sloganul lor de baza este JOS PSD, JOS CORUPTIA, fara a arata cu degetul spre ADEVARATII CORUPTATORI, adica cei care jefuiesc Romania de 27 ani, cu ajutorul marionetelor politice (toate guvernele si toti presedintii din Romania). „Coruptii” sunt doar la PSD, celelate partide (PNL, PMP, USR) sunt „Alba ca zapada”! Deci jos coruptii PSD, sus coruptii PNL, PMP, USR!

Sunt sustinatori fanatici a lui Iohannis si Ciolos, „unicul presedinte” si „unicul premier”!

Sunt sustinatori fanatici ai corporatismului! Se opun cu vehementa taxarii si impozitarii multinationalelor! Ba chiar fac lobby pentru subventionarea de la bugetul de stat a acestora!

Sustin fervent vaccinarile obligatorii, homosexualitatea, lesbianismul, transexualitatea si zoofilia.

Sustin orice satanism „occidental”, cu alte cuvinte, sustin Noua Ordine Mondiala.

Sustin agresiv „necesitatea” de inarmare a Romaniei, alocarea de fonduri substantiale pentru combaterea „terorismului” si „pericolului rusesc”!

Sunt fanatici iubitori de SUA, NATO si UE, adevratii corupatori ai Romaniei si cauza saraciei si „necompetitivitatii” poporului roman!

Sustin tot mai sonor „necesitatea” instaurarii unui guvern american la Bucuresti pentru „a starpi coruptia”!

Cer ca strainii sa faca managementul a tot ce a mai rams din capitalul de stat si „privatizarea” completa a acestuia.

Ei fac lobby pentru autonomizarea Romaniei.

Postacii lor au nume „romanesti” (gen „Schengen” sau nume evreiesti) si ataca agresiv, folosind un limbaj deosebit de violent si vulgar.

AMENINTA CU POLITIA FACEBOOK PE ORICINE SUSTINE NATIONALISMUL SI SUVERNITATEA!

Irene Balcangiu

SURSA: http://sibiu.justitiarul.ro/