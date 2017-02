Klausmaidan!? Cine îl ține in brațe pe Werner Klaus Iohannis?

Nu exista nicio indoiala. Klaus Iohannis a castigat, in mod legal, alegerile prezidentiale in fata contracandidatului sau, Victor Ponta. Pentru multi, a fost o surpriza. Pentru altii, nu. Dar, intre timp, popularitatea sa a scazut dramatic. Pana cand, imediat dupa victoria PSD in alegeri, a scazut undeva la genunchiul broastei. Astazi, Klaus Iohannis este in ascensiune. Cine il impinge de la spate? Este, cred eu, extrem de interesant de identificat resorturile care l-au scos din banca rezervelor, in centru arenei de lupta, pe Klaus Iohannis. Este evident ca sustinatorii sai, atatia cati i-au mai ramas dupa alegerile parlamentare, nu reprezentau un argument suficient pentru a-l transforma in presedinte jucator. Si inca ce jucator! Mergand pana la limita riscului. Ma indoiesc ca dispunea de resorturi personale pentru a face acest salt mortal in politica romaneasca. Ma indoiesc, de asemenea, ca sistemul este cel care l-a impins.

Sistemul, in sensul despre care vorbim, a fost el insusi zgaltait in toate structurile sale. Pentru ca, atunci cand PSD a invins, a invins si sistemul. Nu ca PSD ar fi in afara sistemului, dar este cert ca acea parte a sistemului care il sustine pe Klaus Iohannis, o vreme crezand ca il poate transforma in prizonier, iar ulterior pentru ca este convenabil sa lucreze la comanda acestuia, ar fi atat de duplicitar, incat sa functioneze, in acelasi timp, si in parteneriat cu PSD. Exista, asadar, si un alt aliat al presedintelui. Pentru care merita sa joace la risc total. Acel alt aliat, care il sustine pe Klaus Iohannis si pentru care Klaus Iohannis se bate in forta cu PSD, este factorul extern. Si nu oricare. Poate ca opinia publica nu a observat. Dar de cate ori Klaus Iohannis se refera la factorul extern, insista cu obstinatie asupra parteneriatului strategic consolidat al Romaniei cu Statele Unite. Mult mai rar presedintele se refera la parteneriatul european al Romaniei. Si niciodata la cel cu Germania. Curios, nu?

Analizand datele economice accesibile oricui, vom observa ca Statele Unite nu sunt cel mai important partener extern al Romaniei in plan economic . Ci Germania. Ea are cele mai consistente investitii in Romania. Dispune de cele mai multe corporatii. Are cei mai multi angajati. Si cele mai frumoase beneficii de pe urma relatiei cu Romania. Salariatii romani ai firmelor germane sunt platiti cu intre trei si patru ori mai putin decat oriunde altundeva in Europa. Si, atentie, spre deosebire de restul statelor europene, Romania nu taxeaza inca profitul obtinut in aceasta tara de catre firmele straine. Sunt doua modalitati, doua mecanisme prin care cel mai important partener al nostru european stoarce Romania de resurse . Daca vorbim de o colonie, obligatoriu trebuie sa vorbim de colonialisti. Principalul colonialist in ceea ce ne priveste este, Germania. Este statul cel mai interesat ca noi sa ramanem cu un nivel de trai scazut, cu un nivel si mai scazut al fortei de munca, cu o economie precara, usor de mentinut in statut de piata de desfacere pentru produsele germane, inclusiv cele alimentare, si, evident, un stat cu resurse minerale si de alta natura gata oricand sa fie puse la picioarele “partenerului” extern.

Presedintele Klaus Iohannis nu a primit cea mai inalta medalie din partea Statelor Unite. Nici macar nu stiu daca Statele Unite i-au oferit acestuia vreo medalie. Dar, cu certitudine, presedintele Romaniei este singurul sef de stat din lume psesor al Crucii de fier. Cea mai inalta distinctie acordata cuiva de catre statul german. Oare de ce? Si sa ne mai gandim ca, in prezent, exista o rivalitate extrem de pronuntata intre Statele Unite, care isi schimba radical politicile sub Trump, si Europa, condusa hegemonic – si iresponsabil, cum spune presedintele american – de Angela Merkel.

La intrebarea daca Germania are, dincolo de multitudinea de multinationale si fundatii, suficiente resurse pentru a manipula viata interna a Romaniei pana la dinamizarea unor demonstratii anti-guvernamentale, raspunsul este un da evident. Germania, si nu altcineva, este cea care a facut repetitia generala la Kiev, fiind pricipalul organizator extern al Euromaidanului. De ce nu s-ar afla Germania si in spatele Klausmaidanului de la Bucuresti?



Este oare nerabdatoare Germania sa vada cum, prin indeplinirea programului PSD, salariile angajatilor corporatiilor germane cresc prin efectul legii? Este nerabdatoare oare Germania sa vada cum acelasi program obliga corporatiile germane sa inceapa sa plateasca, asa cum se cuvine, impozite in tara in care a realizat profituri? Asadar, cred din ce in ce mai mult ca presedintele Klaus Iohannis actioneaza sub impulsul vulturului german. Aparat fiind de Crucea de fier.

Scris de Sorin Rosca Stanescu