La 50 de ani, braşoveanul Nicolae Brânzoi câştigă ,, pe bandă rulantă”competiţii atletice

Plutonierul adjutant șef Nicolae Brînzoi, cunoscut cu apelativul ,,Nae”, este o persoană bine cunoscută la întrecerile sportive. Jandarmul braşovean este prezent la meciurile de la Braşov, atât ca misiune profesională dar şi ca hobby. În afară de aceasta, Nicolae Brânzoi este şi un practicant al sportului. A jucat şi fotbal tenis dar acum, chiar dacă are 50 de ani (!) practică atletismul şi este, în fiecare an, campion în competiţiile profesionale la care participă, în cadrul întrecerilor organizate de Ministerul de Interne. Weekendul trecut, la Bucureşti, pe Stadionul „Iolanda Balaș”, s-a desfăşurat Campionatul Național de Atletism în Aer Liber „Masters”, unde Nae a câştigat titlurile naționale, în probele de 100/200 metri plat, aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut. În urma acestor rezultate, plutonierul braşovean şi-a asigurat participarea la Campionatul Mondial de Atletism „Masters” , care va avea loc în Malaga (Spania). „E nevoie de mult antrenament, dar acesta aduce la rândul lui satisfacţii multiple. Am un stil de viaţă sănătos şi extrem de organizat, fapt care mă ajută mult. Îmi doresc să alerg cât mai mulţi ani de acum înainte, dar mai ales să fiu sănătos şi să mă menţin în formă”, a spus plt. adj. şef Nicolae Brînzoi.

D.D.