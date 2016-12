La ALRUE, nu mai deosebesti remarcatii de determinanti

„Nici noi nu mai stim cati suntem”. Este o replica facuta celebra candva de Mircea Geoana, incercand sa numere agentii serviciilor secrete infiltrati prin societate. Tot la o numaratoare se incurca si Vasile Mardare, seful revolutionarilor brasoveni de la ALRUE, unde nu se mai vad luptatorii autentici de remarcati si determinanti

Pe revolutionarii audiati recent de Parchetul General si banuiti de impostura si trafic de certificate, Mardare nu si-i asuma dintr-un motiv foarte moral – n-au mai platit cotizatia la asociatie.

Vasile Mardare, seful Asociatiei Luptatorilor, Ranitilor, Urmasilor Eroilor Revolutiei Brasov, spune ca circa 200 de brasoveni au certificate de luptator cu rol determinant la Revolutie.

Daca seful ALRUE stie de doar 200, presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Ioan Demi, spunea la inceptul saptamanii ca aproape 400 de revolutionari de la Brasov eu emis pretentii la ravnitul rol determinant, pe care l-au si primit.

Dupa marturisirile lui Mardare, in asociatia pe care o conduce departajarea intre remarcati de determinanti pare sa se fi facut la mica intelegere. Practic, oamenii au fost convinsi cu greu sa nu-si depuna cu sutele solicitari pentru incasarea beneficiilor pentru luptatori cu rol determinant.

O separare mai clara a apelor in asociatiile de revolutionari se asteapta din partea Parchetului Generale de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a retinut si arestat recent cativa cativa revolutionari de la Brasov. Vasile Mardare nu si-i asuma, pentru ca nu mai platesc cotizatia la asociatie. Conform statului, zice Mardare, care nu vede nimic nelalocul lui in faptul ca in tot acest timp, pana sa uite sa-si plateasca darile la asociatie, presupusii impostori au trecut drept revolutionari sadea.

