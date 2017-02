La ce rezisti, mă Dorele… în Piața Victoriei?

Un cunoscut artist, un important regizor, Constantin Vaeni, cel care a regizat filme precum „Imposibila Iubire” (1983), „Drumeţ în calea lupilor” (1988), „Buzduganul cu trei peceți” (1977), „Vacanță tragică” (1979) sau „Zidul” (1975) a postat în ultimele zile pe pagina lui de Facebook mai multe mesaje personale, zice-se jignitoare la adresa celor care protestează în Piaţa Victoriei, care au infierbatat „moralitatea politica” de dreapta…

Constatați singuri realitatea. Redăm mai jos ultimele postări ale regizorului Vaeni:

”… a zis-o azi, sau ieri, nu mai retin – un „intelectual”, cu un aer de… inca, „t.f.l-ist”, intr-o „dezbatere” despre „protestele” de prin diverse piete,.. Da’ n-a stiut autorul pe care il cita ! – probabil ca a auzit el ceva, prin casa… si i-a placut, fiindca am vazut ca i-a ramas in cap :

„Tineretul viseaza ! Intodeauna tineretul a visat !…”

I.V. STALIN (ii spun eu!)

Mai baieti,.. voi nici lozinci noi nu prea aveti ! – cat despre vise, si p’astea le luati gata dozate: – si la cutii,.. si la „pet”,.. si la pahare d’alea de carton, colorate, cu capac si cu paiul aferent… anexat !

Mai sunt d’astea, mai erau si altele; de exemplu mai era s :

„Tineret – tortze-n maini, plete-n vant !” -sau :„Lumina-i steagul nostru-n zare!…” – Asta era si-un cantec „de lupta utecista…”!

Bine, la voi „steagul e-n noapte!..” – da’ nu conteaza !… tot steag, si tot tricolor !

Daca vreti careva sa stiti autorul, ca sa nu fiti acuzati de plagiat, dati-mi si voi un „bip”,.. un „sms”, sau un „mail”, …ca sa va dau un „link”… – si daca-l gasiti,.. un „like” !..

.. si pentru ca vad – tot urmarindu-va zilele astea – acolo, pe la „Cenaclurile” alea de prin diverse piete publice, cum… cel putin unii dintre voi – cei care frematati mai neobositi, cu luminite jucause in maini – sunteti foarte preocupati si de „viitorul luminos al copiilor vostri„,.. incep sa nu mai am dubii ca asistam, in sfarsit, si in Romania… la aparitia „omului de tip nou”..! – total „inocent” !

… ati cam ajuns niste martoage”…!

… ” ai invins, continua !.. ai pierdut, continua !”… – poate ca aceasta nobila Deviza sportiva, Olimpica, ar trebui sa guverneze si viata politica !… – poate s-ar mai inobila cat de cat !…

Invatati, ma, sa si pierdeti, ca in Sport ! – pentru ca nu poti sa fii castigator etern ! mai sunt si altii care se pregatesc, care se antreneaza, care muncesc – in sali, pe stadioane, in bazine de inot, de le sar ochii din cap ! Si care au si ei, la fiecare competitie, forta si ambitia si determinarea de a invinge si de a fi recunoscuti si aplaudati de un public cat mai mare !

Invatati-va sa si pierdeti !… – mai sunt competitii: si „nationale” si „europene” si „Olimpice” !…

Si nu va mai tot expuneti, atunci cand ati pierdut, toata ziua/buna ziua, in mod atat de indecent, frustrarea, orgoliile „ranite” si umorile,.. Ca pe niste „medalii” si „diplome” de valoare, comportandu-va abulic, precum manechinele alea purtatoare de carpe, care calca impiedicat, privind in… abis, pe podiumurile de „moda”, etaland niste tzoale pentru… nimeni, pe care, dupa cateva saptamani, nimeni nu mai da doi lei pe ele. Si zac in rastelele magazinelor de fite !…

Si inca ceva :.. Nu-i mai tot scoateti, ma, pe bietii vostri „microbisti” pe uliti, ca să ce ?!

– … E penibil, e jenant atunci cand esti pierzator sa te pretezi la chestii d’astea… si nu mai injurati competitia la care tocmai ati participat,.. Nu mai tot injurati si competitia,.. si pe pe adversari, … si publicul care-i ovationeaza pe invingatori,… si pe arbitri…. si stadionul, ori arena in care ati concurat… da’ voi ati pierdut! …

Asa cum spunea si un… prof. univ. (cred),.., oricum, un „intelectual” perdant : „nu fiti, ma, cacaciosi „…!

– In felul acesta n-o sa prea convingeti si n-o sa pacaliti pe nimeni cum c-ati fi niste… „campioni”ai moralitatii ! Asta e :… vi s-a urcat la cap ca voua vi se cuvine mereu… totul, ca sunteti singurele „valori nationale” si „europene”, numai ca ati dat peste :… ghinion, pe care si singuri vi l-ati pregatit,.. pierzandu-va „spiritul competitional” elementar… de invingatori !

Ba unii ati ajuns chiar niste… martoage politice!…

Si nu mai urlati pe strazi !… competitia s-a incheiat ! Daca-ati pierdut, ajunge, inapoi, la munca,.. la antrenamente… la decenta si la modestie! – si la minima noblete,… de a-l recunoaste si de a-l aplauda pe invingator !

Fiindca, oricum, nu voi decideti cine e pe podium ! – iar Imnul se intoneaza intotdeauna numai pentru Invingator!

„Important si democratic e… sa participi !” – e o alta deviza specifica spiritului competitional Olimpic ! – si, desigur, politic! Sa si invingi, atunci cand esti cel mai bun… si nicidecum atunci cand te bati cu pumnii in piept, exhibandu-te pe uliti si zbierand in gura mare, dupa ce luminile competitiei s-au stins :” eu sunt … ala bun !” „REZISTAM”, Dorele ?!..

… Sa intelegem ca de maine :.. „Jos CCR ?” Pai, si ce asa mare lucru ?!… un pas mic spre:

„Jos (si) COMISIA de la VENETIA !” , „Jos CEDO !„…”Jos (si) ONU !„… – ce „puii mei ?!”… Pas cu Pas !…

„VREAU SA AM UN VIITOR LUMINOS” !… „VREAU SA FIU LIBER !”…

„MUC’SOR Dan, PRIM-MINISTRU !”.. „GOTIU la JUSTITIE !”

Si daca astia se enerveaza, sau ii ia somnul, atunci : ” Jos si TRUMP !”… „La PUSCARIE !”… – ca prea o freaca aia de prin „State…!”

Ce zici, Dorele ? ” REZISTAM”!

… la ce „rezistati”, ma ?!… Parafrazez cu tristete o replica celebra, rostita de catre unul dintre marii martiri din Istoria roamanilor: Horea!

In decembrie ’89 romanii, da, au iesit in strada, au facut o Revolutie, au schimbat un regim politic, platind si cu vieti omenesti,… Oare „pentru jucarii”, nu pentru Libertate? ?! … la ce „rezistati”, ma ?! – si mai folositi si drapelul national!… Chiar nu vi se face rusine ?!…

„.. Bravo, mai reformatorilor! prosti nu s-ar zice ca sunteti, imbracati bine, da’ lichele obediente ale lu’ „malai-voda” din varful dealului… cat cuprinde ! Adica ati venit, unii chiar si din provincie, sarind in bocanci si in vagoane, pe fatza manipulati pe facebook ! Ati venit cu trenurile, plimbandu-va pe gratis,… moca – cum va place voua sa ziceti – ca sa „protestati” la surogatul ala de Cenaclu… din Piata Victoriei , impotriva Guvernului si a programului de guvernare ! „din cauza” caruia puteti voi azi sa va plimbati gratis cu trenul si cu burse marite!… Hai, bagati mare: „Jos Guvernul”, ca doar n-ati batut degeaba caile ferate ale „statului de drept”… moca !” … scria regizorul Vaeni in alta zi.

În foto sus dreapta Constantin Vaeni in 22 decembrie 1989.