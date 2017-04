La Cuciulata, „Plugarul” s-a celebrat a doua zi de Paste

In fiecare an, în a doua zi de Paşti, în unele sate din Ţara Făgăraşului se celebrează străvechiul obicei "Plugarul". Tradiţia îşi are rădăcinile în unele credinţe magice şi este dedicată gospodarului care ieşea primul la arat

In fiecare an, în a doua zi de Paşti, în unele sate din Ţara Făgăraşului se celebrează străvechiul obicei „Plugarul”. Tradiţia îşi are rădăcinile în unele credinţe magice şi este dedicată gospodarului care ieşea primul la arat. Pe vremuri, acesta era considerat un mediator între oamenii satului şi forţele supranaturale, pe care putea să le atragă pentru a le aduce un an cu recolte bune. Chiar dacă nu se mai desfaşoară ca odinioară, obiceiul este astăzi dus mai departe de cetele de feciori din sate.

„Plugarul”, obicei folcloric străvechi de primavară semnifică începutul lucrărilor agricole. A doua zi de Paste, feciorii îmbracaţi în costume populare tradiţionale specifice, ies în mijlocul satului la râu, rostesc o rugaciune pentru a avea un an îmbelsugat.

In zilele noastre, rolul „plugarului” este jucat de „ghirău”, conducatorul cetei desemnat de feciori în fiecare an, înainte de sărbatoarea Crăciunului. Plugarul se ascunde în gospodărie pentru a fi căutat de membrii comunităţii. Când este găsit, i se pune o cunună pe cap şi este legat la brâu, ca odinioară. In gospodaria plugarului oamenii din sat se cinstesc şi se prind în hore şi sârbe.

Apoi, plugarul este suit pe o grapă şi dus pe umeri de flăcăi la râu, însoţit de un întreg alai.

Ajuns la râu, ghirăul ascunde grapa în apa. Acolo intra în scena alţi doi feciori din ceata, colăcarul şi crâşmarul, care trebuie să fure grapa.

În cele din urmă, ghirăul este învins şi i se fură grapa. După acest moment, cei trei feciori încep să ude persoanele din asistenţa cu apa din râu.

Sărbatoarea îi adună nu doar locuitorii din sat ci şi pe turişti sau oameni ai locului plecaţi la oraş sau chiar prin ţări străine.

În satul Cuciulata, pe lângă Plugar s-au păstrat şi alte tradiţii cum ar fi Irozii, Turca sau Fosnicul.

Vifor Rotar