La deszăpezit, beat si fără carnet de sofer!

Un sofer aflat ieri la volanul unui utilaj de deszapezire, pe Drumul Judetean 104J, Boholt spre Calbor, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu utilajul. Politistii au constatat ca soferul era baut si nu avea permis de conducere.

Barbatul in varsta de 30 de ani conducea un tractor care avea atașat un plug pentru deszapezire. In jurul orei 14 a pierdut controlul asupra direcției de mers la kilometrul 15 și s-a rasturnat in afara parții carosabile a sensului opus de mers.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat. In plus, polițiștii au stabilit ca tanarul nu poseda permis de conducere.

Oamenii legii i-au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere fara a poseda permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

Politistii fac cercetari si pentru a stabili daca barbatul a decis sa deszapezeasca drumul pe cont propriu sau a fost angajat de cineva pentru a face acest lucru.

