La mulţi ani sportului braşovean şi românesc!

2016 trece, peste puţin timp, în istorie…Un an cu bune şi cu mai puţin bune pentru sportul românesc…Vine 2017, pe care îl aşteptăm cu speranţe şi cu încredere! Fie ca noul an să aducă mai multe succese şi medalii sportului românesc! Sportul a devenit un fenomen social, care face parte din viaţă. Avem nevoie de o relansare, care va avea strânsă legătură cu viaţa de zi cu zi! Fie ca şi sportul braşovean să conteze în arena naţională şi internaţională! În 2017 ne vom baza la Braşov pe sporturi, precum fotbal, , baschet, handbal, hochei, polo, scrimă, tir, gimnastică, patinaj, care pot aduce rezultate şi medalii. Este nevoie de speranţă şi încredere. Redacţia Sport doreşte sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, managerilor de cluburi şi echipe, un an nou cât mai bun, bogat în împliniri şi rezultate de excepţie!

LA MULŢI ANI!

Dorin Duşa