La PER cangrena e tot la Bucuresti! Ecologiştii braşoveni s-au debarasat de trei membri incomozi

Biroul Permanent Naţional al PER, la solicitarea filialei Braşov, a decis excluderea din rândurile partidului a consilierilor judeţeni Nicolae Postolachi şi Mariana Sebeni Comşa, precum şi a soţului acesteia, Marius Comşa, consilier local la Braşov. Motivaţia oficială a conducerii PER Braşov este că cei trei nu au mai participat la şedinţele şi activităţile PER de circa un an, cam de când s-au văzut instalaţi în posturile de consilieri

Biroul Permanent Naţional al PER, la solicitarea filialei Braşov, a decis excluderea din rândurile partidului a consilierilor judeţeni Nicolae Postolachi şi Mariana Sebeni Comşa, precum şi a soţului acesteia, Marius Comşa, consilier local la Braşov.

Motivaţia oficială a conducerii PER Braşov este că cei trei nu au mai participat la şedinţele şi activităţile PER de circa un an, cam de când s-au văzut instalaţi în posturile de consilieri. Surse din partid denunţă însă firea conflictuală a Marianei Sebeni, precum şi interesele şi presiunile exercitate în zona de Sănătate din subordinea Consiliului Judeţean, prin comisia de sănătate pe care o controla.

Decizia a fost luată de Biroul Permanent Naţional al PER, la solicitarea filialei Braşov, care a constatat că cei trei nu s-au mai sinchisit de evenimentele partidului după ce s-au văzut cu sacii în căruţă, spune Daniel Diaconu, vicepreşedinte PER Braşov, membru al Biroului Permanent Naţional al PER.

Potrivit conducerii PER Braşov, deciziile de excludere le-au fost trimise celor 3 prin poştă. Un alt motiv al măsurii, pe care conducerea ecologistă îl trece sub tăcere, este totala neimplicare financiară a soţilor Comşa în cheltuielile campaniei electorale de anul trecut, aşa cum reiese din documente publicate deja în presa braşoveană. Proaspăt exclusă din partid, Mariana Sebeni – care îşi asumă personal scorul bun obţinut de PER la alegerile de anul trecut – se declara ieri pregătită să lupte împotriva foştilor colegi – pe care îi dispreţuieşte – pentru a-şi păstra scaunul în Consiliul Judeţean.

Dacă la nivel oficial conducerea PER invocă statute şi programe ale partidului, animozitatea împotriva celor trei excluşi pare să fi fost întreţinută de temperamentul conflictual al Marianei Sebeni, dar şi de presiunile exercitate pentru demiterea actualei conduceri a DGASPC Braşov. Ţinta predilectă a atacurilor este, de circa un an, directorul Gheorghe Durnă, care va fi chemat, în urma unei interpelări a consilierului Mariana Sebeni, în faţa Comisiei de Disciplină a Consiliului Judeţean. Durna a relatat presei un episod dintr-o emisie televizată în care exclusa Sebeni vorbea despre vechea generaţie care trebuie să plece acasă din posturi şi să lase loc tinerei generaţii, din care face parte chiar fiul ei.

Se pare că dezinteresul soţilor Comşa pentru viaţa de partid la PER a început să se manifeste de când Mariana Sebeni nu s-a regăsit pe listele partidului la alegerile parlamentare. Ratarea prezenţei pe listă a fost motivată atunci de proaspăta exclusă prin implicarea deosebită pe care o avea în comisiile din care făcea parte, mai ales cea de Sănătate, care nu i-ar fi permis alte activităţi.

Vifor Rotar