„L’ALDE c’est moi!”

Ludovic al XIV-lea de la ALDE si Grivei de la PSD s-au intâlnit la Braşov să pună prefect. Asa arată negocierile dintre Alianţa Liberalilor şi social-democraţi pe tema numirii prefectului de Brasov, in opinia deputatului Remus Borza, care declară „ALDE sunt eu!”, copiind o replică celebră a Regelui Soare.

În opinia lui Borza, PSD-ul este un Grivei care trebuie consultat cand vine vorba des prefect. Tot Borza spune că a luat notă de faptul că Ioan Ghişe, fostul primar la Braşov timp de 2 mandate, şi una din propunerile ALDE, are o imagine dezastruoasă sub Tâmpa.

ALDE negociază mai multe funcţii de prefect şi subprefect la nivel naţional şi speră ca unul din judeţele unde să impună un membru este Braşovul. Potrivit acordului politic de guvernare între PSD şi ALDE, Alianţa Liberalilor va avea probabil 4-5 funcţii de prefect şi 8-9 de subprefect.

La Braşov, pare simplu – cel care hotărăşte este deputatul Remus Borza, cu un stil de guvernare importat din Franţa Regelui Soare.

„Ludovic al XIV-lea a spus „L`etat s`est moi”; parafrazând, evident, eu nefiind Ludovic al XIV-lea eu spun „Alde Braşov sunt eu” aşa că contează ce îşi doreşte Borza ca parlamentar şi evident coordonator al organizaţiei judeţene. Sunt trei opţiuni Laura Bratosin, domnul Ghişe şi evident actualul prefect Ciprian Băncilă.

Informat de către jurnalişti, Borza declară că a luat notă de faptul că Ioan Ghişe are o imagine dezastruoasă la Braşov. Singura piedica în instalarea unuia dintre ei ar fi partenerul PSD.

Întrebat de un reporter care sunt şansele ca ALDE să pună prefect la Braşov, Borza a mustăcit şi a spus că trebuie să-l întrebe şi pe Grivei. „Grivei fiind PSD-ul” a lămurit Borza pentru presă.

Social democraţii susţin că nu au purtat discuţii pe tema prefectului de Braşov.

Viorel Chiriac, preşedinte executiv PSD Braşov, neaagă că ar fi fost vreo astfel de discuţie şi crede mai degrabă este o preocupare a factorilor guvernamentali pentru ocuparea acestor funcţii.

Actualul prefect, Ciprian Băncilă îşi va termina perioada de detaşarea de la Agentia pentru Protectia Mediului la mijlocul lunii martie. Se pare că Băncilă păstreaza totuşi cele mai mari şanse să rămână în continuare în funcţia de prefect al Braşovului, în ciuda negocierilor dintre PSD şi ALDE pe această temă.

