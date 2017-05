Legea Centenarului Marii Uniri atacată de liberalii la CCR!

Ar fi o mare eroare să credem că PNL a atacat la Curtea Constitutionala Legea Centenarului Marii Uniri dintr-un spirit ce depășește lupta politică specifică binomului putere-opozitie. Nici pentru pregătirea unui asemenea eveniment cei care populează cele două camere ale parlamentului nu sunt in stare să găsească modalitatea de a colabora si de a da un semnal de unitate. Grupul deputatilor PNL a inaintat Curtii Constititionale o sesizare de neconstitutionalitate in privinta Legii Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, acuzand ca este incalcat principiul bicameralismului.

„Forma initiala a propunerii legislative, propusa de parlamentarii PNL, a suferit modificari substantiale aduse in a doua camera sesizata de majoritatea parlamentara, incalcand principiul bicameralismului statuat in jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, norme care schimba sensul initiativei legislative nu au fost supuse deciziei primei camere sesizate in acest caz, respectiv a Senatului. In acelasi timp, nu sunt specificate in mod concret sursele de finantare si alocarile bugetare necesare acoperirii activitatilor desfasurate cu ocazia Centenarului”.

PNL vrea să dovedeasca permanent că este alături de Iohannesonstitutionale care privesc atributul Presedintelui Romaniei de

In proiectul suspus dezbateri, votat si tremis la promulgare, sunt introduse prevederi care largește cadrul in care este reglementată modalitatea conferirii de decoratii si titluri de onoare in numele statului român. Acest lucru a nemulțumit profund zona pro-Iohannes care a decisla contestarea la CCR a legii. Iată adevăratul motiv al nemultumirii: „In plus, majoritatea parlamentara a impus solutii legislative care incalca reglementari constitutionale care privesc atributul Presedintelui Romaniei de a conferi decoratii si titluri de onoare in numele statului roman” se arata in comunicatul transmis de PNL.

Liberalii susțin că prin forma legii adoptata in Camera Deputatilor este eludata institutia Presedintelui Romaniei din acest mecanism constitutional, fiind instituite in paralel alte tipuri de medalii si distinctii prilejuite de aniversarea Marii Uniri, spre a fi acordate prin hotarare a Parlamentului ori prin hotarare a Guvernului, precizeaza comunicatul PNL.