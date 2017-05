Legea graţierii unor pedepse in bătaia de joc a clasei politice!

Proiectul de lege privind graţierea unor pedepse a fost retrimis la Comisia juridică a Senatului pentru o săptămână.Decizia a fost luată de plen cu 61 de voturi pentru, 41 împotrivă şi 7 abţineri.Propunerea a venit din partea parlamentarilor coaliţiei guvernamentale, după ce liderii PSD şi ALDE au declarat că nu sunt de acord cu formula care a rezultat din dezbaterile senatorilor jurişti.În timpul discuţiilor din plen, mai mulţi deputaţi din USR au confundat plenul Senatului cu strada și au afişat pancarte pe care scriaAceeaşi solicitare a fost formulată şi de liberali.

Nu dorim nimanui sa ajunga in celule administrate de statul roman nici chiar acestor parlamentari care se joaca cu sufletele deja incercate a cateva mii de detinuti care asteapta aceasta lege. Dar aceast proiect a trenat prea mult in procedurile parlamentare si doar finalizarea lui in cel mai scurt timp poate salva de la noi injurături, meritate, parlamentarii.