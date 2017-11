Legea privind înființarea Avocatului Copilului a fost aprobată de Parlament

Proiectul de lege al Guvernului privind infiintarea Avocatului Copilului, ca structura in cadrul institutiei Avocatului Poporului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului, a fost adoptat marti de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz, transmite news.ro.

Potrivit legii, Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul apararii, promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta de pana la 18 ani, sustine si incurajeaza respectarea si promovarea drepturilor copiilor. Printre atributiile noii institutii se numara solutionarea sesizarilor individuale facute de copii sau de reprezentanti ai acestora in legatura cu actiunile institutiilor publice din domeniu, solutionarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului, promovarea drepturilor copilului in randurile copiilor si adultilor, formularea de propuneri de masuri menite sa incurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care ii privesc si elaborarea studii cu privire la exercitarea si respectarea drepturilor copilului. Pentru infiintarea noii structuri, Avocatul Poporului va avea, incepand cu 1 ianuarie 2018, 18 noi posturi dintre care patru posturi in aparatul central si cate un post pentru fiecare birou teritorial. Persoanele respective vor instrumenta doar dosare si cazuri care vizeaza problematica drepturilor copilului. Camera Deputatilor este forul decizional in acest caz, legea urmand sa fie trimisa presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.