Legea salarizării a fost adoptată de către Camera Deputaţilor

Votul din Camera Deputatilor a proiectului: 188 de voturi „pentru”, 28 de voturi „impotriva” si 47 de abtineri.



Proiectul de lege va merge la presedintele Romaniei pentru promulgare in cazul in care nu va fi atacat la Curtea Constitutionala.

PNL, desi a anuntat ca sesiza CCR, pare sa fi renuntat la demers.

USR a anuntat de marti seara, dupa adoptarea raportului in Comisia de munca a Camerei, ca intentioneaza sa sesizeze CCR in privinta Legii salarizarii unitare, despre care a spus ca nici acum nu se cunoaste impactul bugetar, iar membrii Guvernului „improvizeaza” pentru ca nu stiu acest lucru.

Declaratii

Liviu Dragnea

”Toată campania mincinoasă care a intenționat să denatureze conținutul legii. Este pentru prima dată când o lege care mărește veniturile românilor este prezentată ca și cum ar fi un lucru rău, iar salariile cresc, dar de fapt scad. Este greu aritmetic să explici asta, însă dacă ai mult tupeu, poți să o faci. Fiecare salariat din sectorul bugetar o să vadă cu cât o să îi crească salariul. E o problemă faptul că ministrul Finanțelor nu a venit în Parlament să susțina legea. Am puterea politică să îmi asum acest lucru și să-mi cer scuze că un membru al Guvernului care trebuia să vină astăzi, nu a venit”, a declarat Liviu Dragnea.

Președintele Camerei Deputaților a mai precizat faptul că știe foarte clar programul de guvernare și că nu se precizează că data de 1 iulie este data când vor fi mărite toate salariile.

”În final, eu sper ca și președintele României să promulge această lege pentru ca ceea ce este de intrat în vigoare de la 1 iulie să intre și vreau să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră”

„Este pentru prima data cand o lege care mareste veniturile romanilor este prezentata ca o lege prin care scad”, a spus imediat dupa vot presedintele Camerei, Liviu Dragnea, adaugand ca pentru acest lucru „este nevoie de mult tupeu”.

„Am avut patru variante pe care le-am discutat de dimineață (marți — n.r.). Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat inițial de la MFP și acum telefonic chiar și cu domnul ministru de Finanțe, în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toți bugetarii cu 25% creșteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie (2018 — n.r.), o majorare de încă 20% pentru educație, care, cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creștere de 50%, deci exact cum am promis, și de asemenea, cu grila până în 2022, pentru medici și asistente tot de la 1 martie. Practic, aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în comisie”, a afirmat ministrul Muncii, la Parlament. „Am avut patru variante pe care le-am discutat de dimineață (marți — n.r.). Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat inițial de la MFP și acum telefonic chiar și cu domnul ministru de Finanțe, în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toți bugetarii cu 25% creșteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie (2018 — n.r.), o majorare de încă 20% pentru educație, care, cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creștere de 50%, deci exact cum am promis, și de asemenea, cu grila până în 2022, pentru medici și asistente tot de la 1 martie. Practic, aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în comisie”, a afirmat ministrul Muncii, la Parlament.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că toate salariile bugetarilor vor crește cu 25% de la 1 ianuarie 2018, aceasta fiind ultima variantă a legii salarizării unitare asupra căreia s-a căzut de acord marți cu Ministerul Finanțelor.

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, pe 29 mai, ca „putin deplasata” speranta ca ar putea cere modificarea Legii salarizarii in sectorul public, in conditiile in care legea este un proiect asumat de catre PSD care va raspunde „integral si definitiv” pentru aceasta lege.

„Legea este in programul de guvernare al PSD care a spus de la inceput ca vrea aceasta lege. PSD are majoritate in Parlament, are Guvernul, este o lege pentru care raspunde integral si definitiv initiatorul, adica PSD. Este bine sa nu uitam acest aspect. Asteptarea sa modific eu ceva la lege mi se pare putin deplasata”, a declarat Klaus Iohannis adaugand ca va face comentarii mai ample pe marginea legii atunci cand aceasta va ajunge la promulgare.