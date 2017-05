Legea vaccinării – la prima și adevărata dezbatere publică s-a cerut eliminarea obligativitatea imunizării!

Este pentru prima dată când se organizează o reală dezbatere PRO și CONTRA pe tema obligatovității vaccinării. Dincolo de dispute, Romania are nevoie de o lege a vaccinarii care sa garanteze parintilor care vor sa isi imunizeze copiii ca vor avea la dispozitie stocuri suficiente de vaccin, iar celor care si-au pierdut incredera in imunizare pentru ca au trait adevarate drame dupa ce le-au fost vaccinati copiii sa li se garanteze ca imunizarea este supusa in mod prealabil unor proceduri medicale de natura care sa diminueze la maximum riscul unor reactii adverse, au aratat participantii la dezbatere – parinti, medici, autoritati. Dezbatere privind legea vaccinarii a fost dominata de departe de persoanele care au cerut continuu sa fie eliminata din proiect obligativitatea imunizarii, relateaza News.ro.

„Nu vaccinarii obligatorii!”.

La prima dezbatere publica asupra vaccinarii care a avut loc joi la Ministerul Sanatatii au participat cateva zeci de persoane, sala fiind plina, majoritatea fiind cei care se opun vaccinarii si care cer ca legea sa nu prevada obligativitatea imunizarii copiilor. De altfel, contestatarii – unii insotiti de copii – au venit cu coli A4 cu mesaje impotriva vaccinarii obligatorii: „Nu vaccinarii obligatorii!”.

Dezbaterea a inceput in prezenta ministrului Sanatatii, Florian Bodog, care a anuntat un al 25-lea deces de rujeola in epidemia care a inceput in septembrie 2016. Ministrul a reluat ideea ca parintii nu pot fi obligati sa isi vaccineze copiii, dar trebuie sa isi asume decizia daca nu ii vaccineaza.

La discutii au luat parte si medici de mai multe specialitati, care au incercat sa explice beneficiile vaccinarii copiilor.

Profesor Adrian Streinu Cercel: Nu doriti sa va vaccinati copilul, nu este nicio problema, dar va asumati riscul ca acel copil sa nu aiba dreptul la viata

„In momentul in care a fost o problema cu variola si mortalitatea a ajuns spre 40-50 la suta, toata lumea a inteles ca trebuie sa se vaccineze impotriva variolei. Asa a facut ca in anii ’80 variola a fost stearsa de pe harta bolilor cu transmisie in populatie. Nu putem sa stergem cu buretele aceste lucruri si sa ne intoarcem la anii in care se murea pe capete. Este o aiureala. In contextul in care dumneavoastra nu doriti sa va vaccinati copilul, nu este nicio problema, dar va asumati riscul ca acel copil sa nu aiba dreptul la viata”, le-a spus participantilor profesorul Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals din Capitala.

Medicul a explicat ca istoria a aratat ca au existat multe persoane care au ramas infirme, iar multe au murit din cauza nevaccinarii.

„Rujeola revine in activitate, am avut probleme cu tetanosul, acum, slava Domnului, nu avem, dar nu stiu la ce sa ne asteptam. Nu punem in discutie daca vaccinarea este buna sau nu pentru ca ea si-a dovedit eficacitatea. Aici s-a pus in discutie numai daca este obligatorie sau nu. Se va decide in final daca ramane obligatorie sau nu. Insa, toata lumea trebuie sa stie ca vorbim de politica de sanatate publica, iar aceasta se realizeaza prin acte normative. O autoritate publica, cand ia o decizie isi asuma toate riscurile necesare deciziei, inclusiv a unor efecte adverse. In Romania se vaccineaza anul 200.000 de copii. Aici avem o singura categorie de parinti – aceea care, se pare, ca ar fi avut probleme cu copiii, probabil legate de actul vaccinal”, a spus Streinu Cercel.