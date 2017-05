Liberalii și-au tras viceguvernator BNR – un Eugen Nicolaescu cu ștate vechi in partid!

Negocierile interne extrem de dure, pentru desemnarea din partea PNL a unui candidat pentru functia de viceguvernator BNR, s-au prelungit atat de mult incât se poate consemna un nou record in domeniu. În urma unui imbecil algoritm, încălcat de această dată, acest post, rămas vacant pe motive penale, îi revine liberalilor cu o suspectă generozitate din partea PSD. Mănosul post s-a liberat dupa ce Bogdan Olteanu si-a depus, in august 2016, demisia din functie. In 18 octombrie 2016, DNA l-a trimis in judecata pe Bogdan Olteanu pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiun Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la primul-ministrul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.



Indiferent de ”prestatie” PSD a respectat alegoritmul

Dupa o prestatie modesta la audieri, (concluzia aproape unanimă) Eugen Nicolaescu a primit girul comisiilor de Buget-Finante pentru postul de viceguvernator al BNR

Comisiile de Buget-Finante reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au avizat luni, cu 31 de voturi pentru si 3 impotriva, numirea deputatului PNL Eugen Nicolaescu pentru functia de viceguvernator al BNR. PSD a renuntat la postul de viceguvernator BNR, ramas vacant in urma demisiei lui Bogdan Olteanu, si l-a cedat PNL, au declarat recent, pentru News.ro, surse din conducerea PSD. Desi postul era vacant din august 2016, Parlamentul nu a facut o noua numire, subiectul fiind luat in discutie abia dupa alegerile din decembrie anul trecut.

Vlad T.