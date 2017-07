Liceenii buni ai Brașovului au ales Colegiul „Dr. Ioan Meşotă”

Surpriză la repartizarea computerizată în licee la Braşov. Dacă în ultimii ani, la „Şaguna”, ultimele medii de intrare erau mai mari decât la „Meşotă”, anul acesta, situaţia s-a inversat. La „Meşotă” s-a intrat cu medii de peste 9, în timp ce la Şaguna, ultima medie de intrare a fost de 8,71. Pe de altă parte, la Meşotă, la examenul de Bacalaureat au fost 2 medii de 10.00, iar la Şaguna, una singură, în acest an

Surpriză la repartizarea computerizată în licee la Braşov. Dacă în ultimii ani, la „Şaguna”, ultimele medii de intrare erau mai mari decât la „Meşotă”, anul acesta, situaţia s-a inversat. La „Meşotă” s-a intrat cu medii de peste 9, în timp ce la Şaguna, ultima medie de intrare a fost de 8,71. Pe de altă parte, la Meşotă, la examenul de Bacalaureat au fost 2 medii de 10.00, iar la Şaguna, una singură, în acest an. Oricum, Şaguna şi Meşotă au luat, ca în fiecare an, crema candidaţilor, alături de Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil.

Emoţiile absolvenţilor de gimnaziu s-au încheiat şi acum, fiecare îşi cunoaşte locul în liceu, după ce au fost afişate rezultatele repartizării computerizate, realizată în baza mediei de admitere în care 80% a contat media de la Evaluarea Naţională, dar şi a opţiunilor înscrise în fişă.

Surpriza vine în acest an de la Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, unde linia admişilor s-a tras la media 9,26, spre deosebire de Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, unde ultima medie cu care s-a intrat a fost 8,71. În fiecare an, „Şaguna” şi „Meşotă” adună „crema” candidaţilor, cele mai mari medii concentrându-se aici. Însă, la „Şaguna” listele admişilor se încheiau cu medii mai mari decât la „Meşotă”. Anul acesta, situaţia s-a inversat. Prof. Ovidiu Tripşa, directorul Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, crede că reabilitarea instituției și anularea învăţământului în două schimburi i-a readus în liceu pe elevii buni, capabili de performanţă.

„Meşotă” a mai reuşit ca în acest an să aibă 2 medii de 10 la examenul de Bacalaureat, faţă de una la Şaguna.

De asemenea, şi la Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, s-a intrat cu medii mari, ultima medie de admitere fiind 9,25.

În general, mediile cu care s-a intrat anul acesta la liceu au fost mai mari faţă de anul trecut, date fiind şi rezultatele bune la Evaluarea Naţională. Aşa se facă că, după prima etapă a repartizării, şapte candidaţi au rămas nerepartizaţi, motivul fiind că nu au completat suficiente opţiuni pe fişele de înscriere.

Însă şi aceştia vor avea un loc la liceu, în a doua etapă a repartizării, pe locurile rămase neocupate, în total peste 370.

Pe de altă parte, cele mai bine cotate profile rămân cel de Ştiinţele Naturii şi cel de Matematică-Informatică. Indiferent de liceu, aici au intrat mediile cele mai mari, spre deosebire de profilul uman, unde ultimele medii de intrare au fost mai mici.

Vifor Rotar