Limba franceză este chic, elegantă şi de circulaţie internaţională

Aparent uşoară, nu chiar toată lumea o stăpâneşte. O ştiu cel mai bine elevii care şi-au propus să o înveţe şi care îşi demonstrează abilităţile la evenimentele organizate în luna francofoniei. De Ziua Internaţională a Francofoniei, elevii au ieşit la un… picnic poetic, sub acoperişul mansardei Casei Baiulescu.

Haikunoi, ediţia 2017, este probabil cel mai important eveniment dedicat francofoniei. Participă 300 de elevi dintre care mulţi desfăşoară evenimentul în şcoala în care invaţă.

La Mansarda Casei Baiulescu, 30 de liceeni de la Colegiul Naţional Unirea au intrat în jocul haikunoi, în care tinerii compun poezii cu formă fixă, de inspiraţie japoneză.

Daniela Moaşa, director Alianţa Franceză Braşov, spune că ideea de bază este să promoveze francofonia, limba franceză şi cultura franceză în rândul publicului şcolar.

Cei care studiază limba franceză spun că pur şi simplu le place şi o consideră o limbă de viitor.

Deşi a existat o scădere a interesului faţă de franceză, în ultimii ani, limba lui Voltaire pare să fi devenit din nou atractivă.

Potrivit Gabrielei Hurghiş, director Colegiul Naţional Unirea, având în vedere că trăim într-o lume globalizată şi orice şansă în plus contează, pe lângă engleză elevii încearcă să stăpânească şi o a doua limbă.

SINCRON: Ion Ciolacu, preşedintele Alianţei Franceze Braşov, crede că fiecare limbă îşi are importanţa şi dacă limbile continentale îşi vor câştiga din ce în ce mai mult locul.

Până în 26 martie, francofonii şi francofilii vor mai avea parte şi de alte evenimente la Alianţa Franceză.

În 22 martie începe Festivalul Ribambelle, un minifestival de teatru în limba franceză.

În aceeaşi zi, dar după amiază, se desfăşoară Concursul de limba franceză „Plume d’or”.

În 29 martie, de la ora 17.00, în Mansarda Casei Baiulescu, va fi o selecţie cu public pentru Festivalul Internaţional de Cântec Francofon „Clef d’Or”, de la Plovdiv, Bulgaria.

Vifor Rotar