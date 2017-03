Limba romana se invata la Brasov

Strainii care vor sa invete limba romana exact de la sursa, adica participand la cursuri organizate special pentru ei in Romania, pot veni acum la Brasov.

Este bine cunoscut faptul ca limba romana este cel mai bine vorbita, din punct de vedere gramatical in zona Brasov – Campulung, aici fiind, de altfel, leaganul limbii romane literare. Ei bine, acest lucru este confirmat si de faptul ca 35 de persoane, adevarati „studenti estivali”, vor veni la Brasov pentru a invata limba, dar si despre cultura si civilizatia romaneasca.

Pe langa cursuri de vocabular si gramatica, doritorii vor lua parte si la ateliere de cultura si civilizatie romaneasca.

Participantii la Scoala de Vara de Limba romana vin din tari ca Spania, Marea Britanie, Portugalia, Norvegia, Belgia si Croatia.

Pana la sfarsitul lunii iulie, ei vor intra in universul culturii romanesti.

Programul este organizat in parteneriat cu Facultatea de Litere a Universitatii „Transilvania“ din Brasov, Muzeul „Casa Muresenilor“ si Grupul de Initiativa Locala „Corona“.

Spatiu multicultural, Brasovul (Corona, Kronstradt, Brassó) are renumele unui mare centru comercial medieval, dar si al unui „bastion“ cultural si academic, precum si al locului in care a izbucnit scanteia primelor revolte anticomuniste romanesti.

„Este al treilea an in care cursurile de vara pentru invatarea limbii romane se desfasoara la Brasov, in parteneriat cu Facultatea de Litere si Institutul Cultural Roman. Lucrurile care ni se par imbucuratoare sunt ca, in primul rand, avem mai multi cursanti decat in anii trecuti si, in al doilea rand, ca patru persoane care au mai fost la cursuri s-au intors la Brasov. Acest lucru arata ca exista interes si feedback extraordinar pentru noi”, a spus Andrei Bodiu, rectorul Facultatii de Litere.

Suportul de curs include manuale si texte de literatura, istorie, folclor, articole din presa cotidiana si mijloace de comunicare audio-video.

Pentru predarea orelor de limba romana, Institutul Cultural Roman invita profesori cu studii de specialitate. Acestia sunt selectionati pe baza competentei si a experientei profesionale, dar si pentru atitudinea amicala, entuziasmul si rabdarea de care dau dovada.

La terminarea cursurilor, participantii sustin un test (scris si oral), in urma caruia pot obtine un certificat de competenta lingvistica, oferit de Facultatea de Litere a Universitatii „Transilvania” din Brasov si un certificat de evaluare a nivelului de cunoastere a limbii romane, din partea Institutului Cultural Roman.

Orarul: In fiecare zi (de luni pana vineri) intre orele 10:00 si 14:00 au loc ore de limba romana, cu o durata de 50 de minute fiecare.