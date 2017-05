Liviu Dragnea, mai slugarnic decât Ponta, in cârdășie cu UDMR!

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă, la Congresul UDMR de la Zalău, că a avut mai multe întâlniri cu Kelemen Hunor înainte şi după alegeri, cei doi luând decizia să aibă loc o colaborare parlamentară care se dovedeşte eficientă, transmite corespondentul MEDIAFAX. Asa a fost trecuta prin Parlament admiterea limbii maghiare ca a doua limba oficiala in sistemul sanitar in judetele cu cel putin 5000 de maghiari,fara precedent in Europa !!! Cum se vede,politica pasilor marunti a UDMR, prinde radacini.



” Am o relaţie personală cu Kelemen Hunor foarte bună, unii spun că… prea bună, a marturisit la Congres Dragnea. Cred că în politică o strângere de mână e mai importantă decât un protocol cu multe pagini. Dacă am găsit acest fundament solid de încredere între noi şi UDMR, cred că putem extinde acest model la întreaga societate, să începem să construim o încredere serioasă între cetăţenii români de etnie maghiară şi ceilalţi cetăţeni români.

Am avut mai multe întâlniri cu Hunor înainte şi după alegeri şi am decis să avem o colaborare parlamentară care se dovedeşte eficientă şi cred că ar trebui să ne gândim, draga Hunor, dacă nu cumva e oportun să facem pasul următor. Nu trebuie să decideţi la acest congres, dar trebuie să ne gândim” , a spus cu nonșalanța Dragnea.