Liviu Dragnea, pînă aici!

Ultima ispravă,de-a dreptul demnă de milă a coaliţiei de guvernare PSD-ALDE,este intenţia…adversarului la „imoralitate beton” marca Ponta , de a o numi pe LILIANA ŢUROIU, una dintre multele creatoare de modă, în funcţia de preşedinte al Institutului Cultural Român!Ce program are in intentie viitoara sefa a ICR? I-auzi-ia:”

„Este de 15 ani consultant de specialitate si coordonator de targuri si expozitii organizate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, avand o importanta experienta in conceperea, implementarea si promovarea unor ample manifestari expozitionale menite sa promoveze industriile creative si brandurile romanesti”. Ce sa mai zici ? Si croitorul, in meseria lui, e un fel de artist… Dar pana la sarcinile nationale in Cultura Romana de care trebuie sa se ocupe onorabila institutie si a directorului ICR, e o cale tare lunga !!



Ce-o fi in capul lui Dragnea, sau a celui ce i-a propus-o pe inlocuitoarea in functie a academicienilor Augustin Buzura ori Nicolae Manolescu?(sursa: cotidianul.ro )