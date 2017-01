Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu participă la învestirea lui Donald Trump!

Administrația republicană a lui Donald Trump i-a invitat pe Liviu Dragnea, președinte PSD, și Sorin Grindeanu, premierul României, la ceremonia de inaugurare din 20 ianuarie. Cei doi au confirmat deplasare in SUA.

Liviu Dragnea a afirmat, luni seară, că invitaţia la ceremonia de învestire a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al SUA a venit de la Comitetul de organizare. El nu a menţionat în ce calitate a primit invitaţia şi a ironizat precizările Administraţiei Prezidenţiale pe acest subiect, spunând că el totuşi „se încăpăţânează” să meargă.

„Nu înţeleg de ce e atâta supărare pe marginea acestei invitaţii. E un eveniment important, la care am primit o invitaţie şi am decis să o onorez, şi eu, şi premierul. (…) Eu am primit acea invitaţie de la Comitetul de organizare a acelui eveniment, pentru că, neexistând o administraţie în mod oficial, singura structură care face aceste invitaţii tuturor celor pe care vrea să îi aibă acolo în aceste zile este acest comitet şi am primit de la acest comitet o invitaţie, transmisă de vicepreşedintele comitetului. Nu înţeleg de ce atâta supărare”, a spus Liviu Dragnea, citat de News.ro.

El a comentat şi precizările Administraţiei Prezidenţiale pe această temă: „Am înţeles că nu pot să reprezint statul român. Dacă cineva o să mă întrebe acolo de vorbă, probabil că o să-mi fac ceva curaj şi o să răpund. Cred că nu este interzis”.

Întrebat în ce calitate a primit această invitaţie, având în vedere că invitaţia este trimisă în nume personal de un vicepreşedinte al Comitetului, Dragnea nu a dorit să comenteze.

„Este un eveniment important şi eu chiar nu vreau să îl duc în derizoriu, indiferent de supărările unuia sau altuia. (…) Nu vreau să mai comentez despre asta. Am înţeles ce a spus şi Administraţia Prezidenţială. Cu toate acestea, eu mă încăpăţânez să merg”, a spus liderul PSD.

Premierul Sorin Grindeanu şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, vor avea o întâlnire cu generalul Thomas Flynn care va fi numit consilier pentru securitatea națională al SUA. Flynn a fost șeful Defense Intelligence Agency. Pe lângă participarea la ceremonie, vor avea o întrevedere cu vicepreședintele Mike Pence. Invitarea celor două personalități din România este un semnal clar că SUA respectă votul dat de români în 11 decembrie.

Este vizibil ca SUA doresc începerea unei noi etape în parteneriatul strategic cu România. În zilele următoare sunt așteptate alte semnale din partea noii administrații republicane de la Washington față de țara noastră. Invitarea lui Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea se dorește a fi doar un prim semnal în sensul în care esențiale pentru SUA rămân valorile fundamentale, așa cum sunt respectarea democrației și a drepturilor omului, independența adevărată a justiției, prosperitatea și stabilitatea României ca partener strategic al SUA în Estul Europei.

Liviu Dragnea a confirmat că deplasarea în SUA va fi plătită de către Camera Deputaţilor.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Klaus Iohannis nu participă la această ceremonie, pentru că nu este uzuală prezenţa preşedinţilor sau a premierilor, ci doar a ambasadorilor.