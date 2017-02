Liviu Dragnea solicită ca Protocoalele SRI si DNA să fie desființate la inițiativa conducerii celor doua institutii

Existenta si consecintele produse in societatea romaneasca denu mai pot fi ascunse. Acestea au fost puse in opera in prima parte a anului 2009 când Traian Basescu se pregatea de un nou mandat. Si de atunci Campul Tactic, format de SRI si DNA, a cuprins cam toata viata sociala, politica si chiar economica a Romaniei.Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că a avut o discuţie cu directorul SRI, Eduard Hellvig, pe tema protocolului cu DNA şi că i-a transmis acestuia că iniţiativa de a denunţa un astfel de document trebuie să pornească chiar de la el.„Eu am avut o discuţie chiar cu domnul director al SRI.Ne ştim de ani de zile, am avut acest statut şi eu, şi dumnealui, eram amândoi oameni politici, secretari generali la două partide.Sper să nu aibă nicio problemă că ne-am cunoscut într-o viaţă anterioară.Acum, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor pot vorbi şi alte lucruri şi i-am spus părerea mea că într-un fel sau altul trebuie să plece iniţiativa de la dumnealui ca acele protocoale să fie denunţate”, a declarat Liviu Dragnea, referindu-se la un protocol secret între SRI şi DNA.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri că majoritatea parlamentară nu poate fi ruptă şi că actualul guvern va rezista „poate chiar tot mandatul”.„Cred cu tărie că acest guvern va rămâne pentru că majoritatea parlamentară nu poate fi ruptă.Eu suntabsolut convins că acest guvern va rezista poate chiar tot mandatul.Numai Dumnezeu ştie ce se întâmplă, dar din punct de vedere politic nu pot să fie probleme”, a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.Acesta a afirmat că susţinerea PSD pentru el ca preşedinte, pentru Guvern şi pentru premier este „uriaşă”.„Din punct de vedere al atacurilor, chiar de la preşedinte, chiar de la alte instituţii, acest guvern va rezista.Este un guvern care nu s-a dus acolo să facă ilegalităţi, nu s-a dus acolo să fure.Dimpotrivă, vrea să pună în practică un program de guvernare”, a precizat Liviu Dragnea.