Liviu Dragomir, preşedinte Corona Braşov : ,,Corona nu a apelat niciodată la aranjamente, pentru a câştiga puncte”

Un nou scandal zguduie echipa de handbal feminin Corona Braşov. Mai precis, un jurnalist al unui cotidian central de sport a făcut referire la un meci disputat în urmă cu două luni, pe care îl consideră ,,blat”! Preşedintele clubului Corona Braşov, Liviu Dragomir a declarat luni, că îşi rezervă dreptul de a îl acţiona pe jurnalist în judecată, după ce acesta, pe nume Marius Huţu, a făcut public într-un interviu că suspectează de blat meciul dintre Corona Braşov şi Universitatea Cluj din turul campionatului. ,,Nu mi se pare normal ca un jurnalist din presa centrală, citit de o mulţume de oameni, să aducă în discuţie clubul Corona într-un articol în care se vorbeşte despre blaturi. El nu este un om simplu care vorbeşte la colţul străzii cu un prieten despre aceste lucruri, ci face publică o bănuială de-a lui, pentru care nu are nici o probă. Deontologic, nu trebuia sub nici o formă să dea nume doar în baza unui meci mai slab făcut de Corona. Dacă are dovezi în acest sens, îl rog să le facă publice, dar dacă nu are, atunci să îşi ceară scuze public, pentru că altfel ne rezervăm dreptul de a acţiona instanţele de judecată. Avem datoria de a face acest lucru, în primul rând pentru oamenii care vin la meciuri şi cântă pentru Corona meci de meci. Chiar la acea partidă cu Clujul, despre care aminteşte respectivul articol, am avut parte de un public minunat care a aplaudat şi cântat pe tot parcursul jocului, chiar dacă eram conduşi. Pentru ei în primul rând trebuie să apărăm clubul, şi abia apoi pentru noi, toţi cei implicaţi. Corona este un club respectat, care nu îşi permite să intre în astfel de jocuri de culise. Indiferent de situţia în care s-a aflat echipa de handbal Corona Braşov, meciurile au fost pierdute sau câştigate doar în teren. Corona nu a apelat şi nu va apela la aranjamente pentru a câştiga puncte. Nici nu am cunoştinţă despre astfel de practici în Liga Naţională şi nici nu mă intereseaza acest subiect. Din punctul meu de vedere, sportul se joacă doar pe teren, nu în afara lui, ci pe acest principiu conduc şi voi conduce acest club”, a declarat Liviu Dragomir.

D.D.